Trapero retreu al Govern que no hi hagi «policia democràticament avançada»

El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, va trencar ahir el seu silenci en una compareixença parlamentària després d’haver estat cessat, a finals del 2021, pel conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena. En to greu, llegint un escrit mesurat, va entrar de ple en la reflexió de com ha de ser una «policia democràticament avançada» i, també, sobre el debat sobre on acaben les instruccions polítiques i on comença la ingerència partidista que, segons el seu parer, obstaculitza la professionalitat d’un cos de seguretat.

«Som una policia avançada democràticament?», es va preguntar en veu alta davant dels portaveus parlamentaris. «No tinc la resposta, o potser sí, però m’estalvio dir-la», va deixar caure. «El que puc assegurar és que si no ho som més no és perquè els mossos i les mosses no pretenguin ser-ho o no hagin adquirit ja una cultura que ens empenyi a ser-ho», es va respondre, desvetllant en quin sentit anava la resposta que no volia donar explícitament.

«Els obstacles no són a l’uniforme. Hi ha hagut massa anys de gestió de les policies amb plantejaments que tenen poc de democràtics i que són oportunistes i clientelars i no permeten créixer d’acord amb els interessos de la ciutadania», va lamentar. El màxim responsable policial i el màxim responsable polític «han de treballar coordinadament però no han de confondre els papers», va afegir.

Tot això, en plena crisi a la cúpula del cos, que ha canviat sis vegades de cap en cinc anys des de l’1-O del 2017 i que ha provocat que s’acusi Esquerra d’ingerir políticament en el funcionament del cos fins a forçar la destitució de l’últim comissari en cap, Josep Maria Estela, fulminat per Elena fa menys d’un mes.

Trapero va defensar la jerarquia que regeix per llei als Mossos. «No és un caprici. És una garantia davant de l’arbitrarietat perquè garanteix l’assumpció de responsabilitats, protegeix la institució i aporta seguretat als agents». Per al major, ni l’actual Govern ni els anteriors l’han respectada. «Si no agrada, haurien de canviar la llei», va dir.

Va ser llavors quan va apuntar cap a la figura dels «càrrecs de confiança» fora de la jerarquia policial i cap a càrrecs polítics com el director general de la policia catalana o el conseller d’Interior, als quals deuen lleialtat els Mossos. «Ens hauria de preocupar més el poder que poden tenir algunes persones que poden actuar com a cacics i que en no pertànyer a la jerarquia no han de retre comptes ni són responsables de res», va criticar.

A la mateixa comissió va comparèixer abans Pedro Ariche Axpe, tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya, que va estirar les orelles al Govern sobre la gestió política de Mossos. Fins ara, cap portaveu del ministeri públic s’havia pronunciat sobre aquesta darrera crisi al cos. «Causa perplexitat el canvi continu de caps», va lamentar. «Imaginin-se que els últims anys hi hagués hagut cinc canvis de fiscal superior. Causaria perplexitat».

Ariche va destacar que per al bon funcionament entre policies i jutges i fiscals és «necessària» una «certa estabilitat». Va incidir que quan els Mossos funcionen com a policia judicial «depenen funcionalment de jutges i fiscals». «Rebutgem, i no són admissibles, ingerències de cap mena a la feina dels policies», va afegir.