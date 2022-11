El conseller de Salut, Manel Balcells, s'ha compromès a augmentar el pes de la despesa en atenció primària al pressupost del Departament de Salut fins al 25%. En una interpel·lació dels comuns al ple ha lamentat que tot i que hi hagués un compromís del Govern a fer-ho encara no s'hagi arribat a aquesta xifra i ha assenyalat que els anys anteriors es va passar del 17,6% al 17,9%, de manera que no hi havia un increment "significatiu" que indiqués que realment "es volia arribar al 25%". "Nosaltres arribarem al 25%", ha garantit. De totes maneres, ha subratllat la importància que hi hagi nous pressupostos el 2023 tant per aquesta qüestió com per poder millorar el sou a metges i infermeres, que ha admès que estan "mal pagats".

Balcells ha respost així a una interpel·lació del portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, al ple. Cid li ha retret els "incompliments" del pacte per als pressupostos del 2022 en matèria de salut, i el mateix conseller els ha admès i ha dit que li "sap greu". Tot i que ha recordat que va accedir al càrrec fa un mes –després que Junts abandonés el Govern- ha assegurat que ara hi haurà "un ritme i unes prioritats diferents" i que procurarà que no es repeteixi la situació.

El conseller de Salut ha apuntat que treballarà perquè hi hagi "un canvi de model", que pretén detallar a la compareixença que farà al Parlament per concretar el seu pla de treball.

De totes maneres sí que s'ha compromès a augmentar el pes de la despesa a atenció primària. Un altre dels compromisos del conseller és el de reduir el temps d'espera per a reconstruccions mamàries. Balcells ha apuntat que ara mateix hi ha "desigualtats" en aquest tema en funció del centre sanitari. "Amb mi al capdavant del Departament això no passarà, farem canvis perquè no passi; això vol dir remoure-ho tot, però hi ha coses que no poden ser", ha insistit.

També s'ha referit a la internalització del 061, i encara que ha lamentat que no pot revertir la licitació sí que ha explicat que pretén "arreglar-ho" d'aquí a un any. Tot i que ha dit que treballarà perquè sigui un servei gratuït ha recordat que no depèn d'ell, sinó del govern espanyol.