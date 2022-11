L'Audiència Provincial de Barcelona ha citat Joaquín Benítez el 14 de novembre per comunicar-li que té 10 dies per ingressar a la presó que triï, segons ha avançat 'El Periódico' i ha pogut confirmar l'ACN. La mateixa Audiència confirmava a principis de novembre la fermesa de la sentència que el condemna a 21 anys i 9 mesos de presó per abusos sexuals continuats a quatre menors d'edat quan era professor dels Maristes de les Corts en els cursos 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009. El Tribunal Suprem va ratificar l'octubre passat les penes imposades a l'exprofessor.