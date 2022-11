Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous la circulació pels carrers de Barcelona de l'autobús transfòbic d'"Hazte Oír" després que l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de la Generalitat hagi obert un expedient sancionador.

Segons han detallat a EFE fonts policials, el cos autonòmic ha paralitzat el polèmic autobús a la Plaça Espanya de la capital catalana, a la cantonada amb l'Avinguda Maria Cristina, al voltant de les 11:00 hores, i ha estat traslladat al dipòsit de vehicles de la Zona Franca al voltant de les 13:00 hores.

El polèmic autobús de l'organització ultra 'Hazte Oír' difon missatges contra el col·lectiu trans com "les 'nenes' no existeixen", "no a la mutilació infantil" o "#StopLeyTrans".

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha explicat en declaracions a EFE que a través de l'Oficina han iniciat un expedient sancionador contra l'autobús d'Hazte Oír que inclou dues mesures cautelars, com són la seva detenció i immobilització, i l'obligació de retirar els missatges transfòbics perquè pugui seguir circulant.

"A Catalunya tenim molt clar que no passaran, els hem detingut", ha destacat la consellera d'Igualtat, que també ha denunciat que aquest autobús "promou la discriminació de les persones trans, de les persones no-binàries i de les persones intersexuals".

La directora de l'Oficina, Manuela Fernández, ha assegurat que l'autobús podria enfrontar-se a una potencial sanció de 40.000 euros si es nega a retirar els missatges, que podrien suposar una infracció greu de la llei de llibertat de tracte i no-discriminació.

Fernández també ha explicat que s'ha comunicat a la Fiscalia l'obertura d'aquest expedient per si detecta indicis que puguin ser constitutius d'un delicte d'odi i, en aquest cas, que ordeni l'obertura d'un procés penal.

"Estem aquí per enviar un missatge molt, molt clar, i és que davant qualsevol classe de discriminació actuarem de forma contundent, la discriminació i els delictes d'odi no tenen cabuda al nostre país", ha destacat Fernández, que ha celebrat el treball conjunt entre els departaments d'Igualtat i Interior.

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha expressat la seva satisfacció a través de Twitter per la detenció de l'autobús per part de la policia autonòmica: "Contra les campanyes que inciten a l'odi, tota la determinació".

Contra les campanyes que inciten a l’odi, tota la determinació. Bona feina @mossos. https://t.co/KeJCs5tu2M — Joan Ignasi Elena (@joanignasielena) 10 de noviembre de 2022

L'organització ultra va posar de nou en marxa aquest polèmic autobús perquè recorregués les principals ciutats d'Espanya com a prèvia a la manifestació prevista per l'11 de novembre a Madrid, impulsada per 'Hazte Oír', contra la llei trans.

Aquest autobús ha suposat una versió actualitzada d'un que va circular pels carrers de diverses ciutats d'Espanya el 2017, i que va generar molta polèmica, en difondre missatges similars contra el col·lectiu LGTBI.