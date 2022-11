L'esborrany de l'informe elaborat pel president de la Comissió de l'Estatut del Diputat del Parlament, Jaume Alonso-Cuevillas (Junts), sobre el cas de la discussió que va protagonitzar el diputat de la seva formació Francesc de Dalmases amb una periodista del programa 'Faqs' de TV3 proposa aplicar-li una "amonestació pública", segons l'informe consultat per Europa Press.

El document, que ha publicat el diari 'Ara', conclou que l'actitud que va tenir Dalmases amb la periodista constitueix una "infracció lleu" del Codi de Conducta de la cambra catalana.

En concret, determina que va incomplir la regla de conducta de l'article vuit del Codi, que estableix que els diputats s'han de relacionar amb els mitjans de comunicació per afavorir el dret d'informació i han de cuidar l'actitud i el llenguatge amb els periodistes.

L'esborrany de l'informe elaborat per Cuevillas recull que Dalmases va enviar un escrit a la comissió en el qual al·legava que té una baixa mèdica, que acceptava haver discutit amb la sotsdirectora del 'Faqs', que ella "es va sentir intimidada" i reiterava les seves disculpes.

Així, planteja que es tanqui el cas de Dalmases amb una sanció lleu, que el Codi de Conducta estableix que es podria sancionar des de amb una amonestació pública fins a amb una multa de 600 a 12.000 euros, cosa que haurà de decidir la Mesa del Parlament.

Cuevillas defensa que, en tractar-se d'una sanció lleu i que "s'ha produït una acceptació dels fets per part de l'expedientat, que ha manifestat les seves disculpes, s'estima que, si es considera sancionable la conducta, correspondria imposar una sanció d'amonestació pública".

La Comissió de l'Estatut del Diputat, en la qual hi ha tots els grups parlamentaris, es reunirà divendres per analitzar el cas i consensuar un informe definitiu, per la qual cosa la sanció que planteja Cuevillas es podria modificar.