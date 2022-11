Qui és Emilio Hellín, l’assassí d’ultradreta contractat com a pèrit per Laura Borràs?

Emilio Hellín Moro és ara Luis Enrique Hellín. Es va canviar el nom després de sortir de la presó el 1996 perquè el seu passat criminal no suposés un obstacle a l’hora de trobar feina. I sembla que li va funcionar, perquè va prestar els seus serveis, primer, a la Policia i la Guàrdia Civil, i ara, com a pèrit, a dirigents polítics. Entre aquests últims hi ha l’expresidenta del Parlament Laura Borràs, a punt de ser processada per corrupció, però abans també va assessorar, per exemple, l’expresidenta madrilenya Cristina Cifuentes.

Laura Borràs contracta com a pèrit un ultradretà condemnat per al seu judici per malversació ¿Quin era el passat criminal que tots van passar per alt quan el van contractar? Hellín, un enginyer electrònic nascut a Badajoz el 1947, era membre del partit polític d'ultradreta Fuerza Nueva quan, el 1982, va ser condemnat a 43 anys de presó, juntament amb uns cinc individus més pertanyents al grup 41 del Batallón Vasco Español (BVE) pel segrest i l'autoria material de l'assassinat, l'1 de febrer del 1980, de Yolanda González Martín, de 19 anys i militant del Partit Socialista dels Treballadors (PST), que els seus assassins van vincular a ETA per ser basca i d'esquerres.