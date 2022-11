Agents de la Policia Nacional van detenir, dissabte passat, 5 de novembre, a la nit, dues persones a la comarca del Berguedà (Barcelona) per la seva presumpta participació en delictes contra la salut pública. Els agents hi van intervenir quan estava a punt de començar un ritual en el qual, sota diferents pretextos, s’oferien substàncies psicoactives amb un risc greu per a la salut. Gràcies a la col·laboració ciutadana, fa diverses setmanes es van posar en coneixement dels investigadors les sospites sobre les activitats d’aquestes persones. Aquesta col·laboració es va produir a través del correu electrònic habilitat per a la comunicació relacionada amb aquest tipus de fets: sectasdestructivas@policia.es

Entre els arrestats hi ha una dona que es denominava sacerdotessa xamànica, psicoterapeuta i ‘coach’, i que oferia diferents tècniques, com ara reiki, PNL o registres ‘akashics’. Era presentada com la «dona medicina» en al·lusió a les substàncies que subministrava i era assistida a les celebracions pel denominat «músic medicina».

Durant les cerimònies es feien rituals que tenien com a principal objectiu consumir ayahuasca, que denominaven «medicina». També se subministraven il·legalment de manera lucrativa substàncies psicoactives prohibides, el consum de les quals comporta un alt risc per a la salut física i mental.

Substàncies per captar i controlar

Els detinguts utilitzaven les substàncies psicoactives com a eina per captar i controlar els assistents a les seves sessions xamàniques, així com a font d’ingressos. En alguns casos aquestes substàncies eren utilitzades com a teràpia substitutiva de la medicina convencional, fet que facilitava la manipulació mental i col·locava els consumidors en una situació de més vulnerabilitat davant les seves malalties.

Durant l’operació en la qual es van portar a terme les detencions, els membres del grup es disposaven a celebrar un ritual a la comarca barcelonina del Berguedà. En el registre practicat, es van intervenir diners en metàl·lic i diferents substàncies presumptament psicoactives, com ara ayahuasca, rapè, bolets al·lucinògens i San Pedro. A més es van confiscar més de 700 grams de marihuana, així com altres efectes d’interès per a la investigació.

Les detencions les van efectuar agents de la Comissaria General d’Informació en col·laboració amb la Brigada Provincial d’Informació de Barcelona i sota la direcció del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número dos de Berga.