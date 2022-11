La Comissió de l'Estatut dels Diputats atribueix una "infracció lleu" al diputat de Junts Francesc de Dalmases per "intimidació" a la subdirectora del FAQS de TV3. El text aprovat aquest divendres a la comissió amb els vots a favor del PSC, ERC, CUP i ECP afirma que l'actitud del diputat de Junts suposa una vulneració del codi de conducta del Parlament, concretament dels articles 7 i 8. Junts hi ha votat en contra i el president de la comissió, Jaume Alonso-Cuevillas, ha explicat que presentarà un vot particular. Vox, Cs i PPC s'hi han abstingut. El text aprovat no proposa com s'ha de sancionar Dalmases. La Mesa ho decidirà previsiblement la setmana que ve.

Tot i que el debat de la comissió s'ha fet a porta tancada els membres de la comissió han optat per fer les votacions i l'argumentació de vot de cada grup en obert. Durant la seva intervenció Cuevillas, contrari al text, ha insistit que com que el codi de conducta no té rang normatiu de llei no hauria de poder establir sancions. Al marge d'aquesta qüestió, ha defensat que l'actitud de Dalmases no s'hauria de sancionar, però ha remarcat que en cas de fer-ho hauria de ser la sanció mínima perquè hi ha "atenuants" com el fet d'haver-se disculpat.

Per la seva banda, el diputat dels comuns David Cid ha celebrat que a les conclusions de l'informe s'hi reculli que els fets van ser "un acte d'intimidació" i que va constituir "clarament" una vulneració del codi de conducta, declaracions amb què ha coincidit la diputada de la CUP Eulàlia Reguant.

Pel que fa a David Pérez (PSC), ha lamentat que no rebessin la proposta fins ahir a la nit i ha dit que els hauria agradat que fos "més unitària", per bé que ha defensat que l'informe aprovat compta amb el suport de 83 diputats i per tant és "clarament majoritària". Al seu torn el diputat d'ERC Jordi Albert ha subratllat que la proposta que s'ha aprovat és dels quatre grups que l'han votat i no només d'ERC, com havia afirmat Cuevillas a la seva intervenció.

A diferència d'ERC, PSC, comuns i CUP, que han votat a favor de l'informe, Vox, Cs i el PPC s'hi han abstingut. La diputada de Vox Isabel Lázaro ha denunciat que "s'ha pactat un ridícul" i s'ha queixat que "per un comportament infantil" no s'ha volgut comptar amb Vox, a qui no s'ha plantejat la proposta.

Per la seva banda, Anna Grau (Ciutadans) ha alertat sobre el precedent que s'ha fixat i ha assenyalat la "indefensió" dels diputats "no agradables a les majories" perquè, al seu parer, es pot fer "un ús polític partidista de la maquinària sancionadora". Lorena Roldán, del PPC, ha volgut deixar clar que l'actitud de Dalmases va ser "execrable i detestable" però també s'ha fixat en com es procedirà en actuacions futures perquè es tracta "d'un terreny subjectiu".

Vots particulars

Cuevillas ha avançat durant la seva intervenció que Junts ha presentat un vot particular a l'informe. Al text assenyalen els dubtes respecte a si el codi de conducta té "rang normatiu suficient" per tipificar les infeccions i establir sancions. També es refereix al fet que no té clar "l'abast de la condició de diputat", ja que considera que en el moment de l'entrevista al FAQs Dalmases no estaria actuant com a diputat.

Al text també critiquen que en el moment de decidir iniciar la investigació no es va acordar incloure a la informació a estudiar la declaració del director del FAQs, Pere Mas, a la comissió de control a la CCMA i que per tant no s'hauria d'haver tingut en compte. Finalment, assenyala que Junts considera que la CED ha de proposar una sanció concreta a Dalmases, mentre que la resta de grups parlamentaris opten per no fer-ho. Tot i que remarca que Junts considera que els fets no s'haurien de sancionar, apunta que si s'opta per una sanció com que Dalmases els ha acceptat i s'ha disculpat s'hauria de buscar el mínim càstig, és a dir, l'amonestació pública.

Vox, Cs i el PPC han assegurat durant el debat que tenen intenció de presentar vots particulars per exposar la seva posició, tot i que encara no ho han fet. Els grups tenen de marge fins el dilluns a les 11.49 hores per presentar les consideracions.

Vulneració dels articles 7 i 8 del codi de conducta

L'informe aprovat especifica que Dalmases va vulnerar els articles 7 i 8 del codi de conducta. Concretament, l'article 7 estipula que els diputats han de tenir "una actitud escrupolosa i exemplar" i "una conducta respectuosa amb els altres diputats i amb els ciutadans". També assenyala que s'ha d'utilitzar "un llenguatge adequat" i "un sistema de relació fonamentat en la interacció constructiva, cordial i dialogant".

Pel que fa a l'article 8 s'hi concreta que la col·laboració entre els diputats i els mitjans de comunicació "s'ha d'orientar a favor del dret a la informació i del dret dels ciutadans a poder tenir una opinió formada".

Investigació de la CED

La CED va decidir el divendres passat investigar si Dalmases va infringir el codi de conducta en el cas de l'esbroncada a una periodista del FAQs. A banda de la versió del diputat de Junts també va sol·licitar al Parlament l'informe que la CCMA va elaborar sobre el cas i una còpia el diari de sessions de la reunió de la comissió de control a la CCMA on Dalmases va comparèixer per pronunciar-se sobre la qüestió.

Un cop recopilada tota la informació, Cuevillas va fer una proposta d'informe que també qualificava la infracció de lleu però que no considerava que els fets fossin una intimidació, i on es proposava que la sanció fos una amonestació pública. Finalment, però, aquest document no s'ha arribat a votar perquè PSC, ERC, la CUP i els comuns n'han presentat un d'alternatiu que comptava amb més suports i s'ha optat per debatre sobre aquest darrer, que és el que finalment s'ha aprovat.

Ara aquest informe aprovat s'ha elevat a la Mesa del Parlament, que és l'encarregada de dictaminar la sanció al diputat –en cas que ho consideri oportú-. Les sancions per a infraccions lleus poden ser una amonestació pública o bé una multa econòmica, que pot anar dels 600 als 12.000 euros. S'espera que la Mesa debati el cas a la propera reunió, prevista per dimarts.

La comissió de l'Estatut dels Diputats està formada per un diputat de cada grup parlamentari i té com a president el membre de Junts Jaume Alonso Cuevillas.