La Sala Penal de l’Audiència Nacional celebrarà aquesta setmana un judici contra una presumpta cèl·lula terrorista gihadista liderada per R.H., àlies Rabeh, assentada a Barcelona i que pretenia atemptar contra objectius russos, en concret, turistes i tres iots de magnats russos que solien atracar al port de la ciutat entre el 2016 i el 2018, segons l’escrit de qualificació de la fiscalia.

«L’esmentada cèl·lula estava en disposició d’actuar a Barcelona, per la qual cosa no només s’havien format teòricament en els postulats del salafisme gihadista radical, sinó que a més s’havien ensinistrat en l’elaboració d’explosius i el maneig d’un altre tipus d’armes i havien iniciat el procés per proveir-se de l’armament necessari per a aquest objectiu», afirma el fiscal, que afegeix que «tota l’activitat desplegada per la cèl·lula es va desenvolupar d’acord amb l’ideari del Daesh».

El ministeri públic sol·licita 14 anys de presó per a Rabeh, per un delicte d’integració en organització terrorista com a dirigent, 12 per a O. N., àlies Brahim, H.S., àlies Miami, i L.A., Soufian, com a membres, i 8 per a Y.M.B i H.H, als quals s’atribueix un delicte de col·laboració amb organització terrorista, al primer per proporcionar armes als anteriors i el segon, informació sobre objectius del port de Barcelona.

Rabeh, que utilitzava una filiació falsa per amagar la relació del seu pare i el seu oncle amb el GIA (braç armat del Front Islàmic de Salvació Algerià FIS), «convocava reunions per formar-se en la ideologia salafista radical, subministrava material propagandístic de tall gihadista apte per al consum dels membres de la cèl·lula i de tercers, imposava normes de conducta i mesures de seguretat, distribuïa les tasques i fixava objectius».

Miami era l’encarregat de la logística informàtica, per a la qual cosa formatejava i instal·lava arxius i programes als dispositius dels altres, i els donava consells de seguretat, cosa que no va impedir als agents trobar vídeos de la internet profunda, entre els quals el fiscal en cita alguns de nens que decapitaven persones.

Brahim, per la seva banda, «mantenia la cèl·lula en contacte amb l’organització Isis del Pròxim Orient, a través d’un complex sistema consistent en l’ús encadenat de diverses aplicacions, alienes entre si i validades prèviament per la divisió de tecnologia d’Estat Islàmic». Així «podien consultar tot el material nou publicat per algun dels canals oficials de l’organització terrorista i informar-se gairebé en temps real dels atemptats».

Turistes i iots

L’escrit fiscal, de 103 pàgines, fa un exhaustiu repàs del material intervingut, dels vídeos de contingut terrorista que guardaven i de converses mantingudes entre els presumptes terroristes. Entre aquestes figura la del 27 de juny del 2018 a l’espigó de la platja de la Mar Bella entre Rabeh i Brahim. Quan aquest últim va veure que uns turistes els miraven, va dir que no «els aguantava, que si tingués un kalàixnikov començaria a disparar i seria capaç de fer-ho contra uns 60 com a mínim».

Segons el fiscal, «tot això amb l’ànim de predisposar el seu auditori cap a la comissió d’accions terroristes». Uns dies després, el 6 de juliol, al passeig de Lluís Companys, Rabeh i Brahim, després d’escoltar ‘nasheed’ (música popular utilitzada per fer apologia del terrorisme) durant uns 15 minuts, es van reafirmar «mútuament en la voluntat de cometre en el futur accions terroristes, tal com tenien pensat». El dia 19, Brahim, que es va mostrar convençut que no passaria dels 45 anys, va tornar a mostrar «la voluntat que hi hagués atemptats a Barcelona»; fins i tot va dir «que la follin la Sagrada Família, que la destrueixin, una bomba i la Sagrada Família».

Un cop la cèl·lula va tenir prou cohesió ideològica i es va formar «en la utilització d’explosius i ganivets i com portar a terme amb èxit atropellaments massius», Soufian va contactar amb H.H. perquè li indiqués objectius. Li va assenyalar tres iots de ciutadans russos que eren ancorats al port de Barcelona. Es tractava del ‘Radiant’, construït per l’empresari rus Berezovski, el ‘Dilbar’ d'Alixer Usmànov i l’‘Hermitage’ d’Anatoli Sedikh.