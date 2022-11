La derogació de la sedició pactada entre el Govern i ERC se suma a la llista de retrets entre els partits independentistes. Però els d’Oriol Junqueras estan disposats a defensar l’acord amb una ofensiva per intentar posar en contradicció Junts i la CUP, que s’han manifestat contra la reforma del Codi Penal plantejada. Lluny de sentir-se interpel·lats, els postconvergents també han posat en marxa la seva campanya per justificar el vot en contra de la proposició que ara inicia un procés d’esmenes al Congrés, un posicionament alineat amb el de l’ANC, que ha convocat una manifestació en contra de la reforma el 6 de desembre, Dia de la Constitució.

La secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, va advertir en un acte del partit que seria «incomprensible» que tot l’independentisme no avalés una proposta que suposa que s’elimini el delicte pel qual van ser condemnats els líders del procés.

Poc efecte té, per ara, aquesta petició sobre Junts, el secretari general del qual, Jordi Turull, va replicar que la reforma, amb la incorporació del delicte de desordres públics agreujats, suposa que l’«’a per ells’ està a punt d’entrar oficialment al Codi Penal». Amb aquest missatge a Twitter ja va començar a impulsar el lema Diguem no. Turull ja va dir divendres que aquesta iniciativa és un vestit a mida per dir que l’1-O va ser delicte i que, en tot cas, permetria parlar «de rebaixar la gravetat de la desjudicilització, però no de desjudicialització».

Visions antagòniques

La visió dels dos principals partits independentistes és, doncs, antagònica. Tot i això, ERC no està disposada a virar la seva estratègia. Vilalta va treure pit perquè la caiguda de la sedició com a delicte és fruit de la taula de diàleg, que va definir com la «via guanyadora». La dirigent va reivindicar que el seu partit «ha aconseguit allò que semblava impossible». Això no vol dir, va afegir, que a Catalunya hi hagi «normalitat», i va insistir que no n’hi haurà fins que es pugui celebrar un referèndum sobre la independència «amb garanties» i hi hagi una amnistia per a tots els encausats del procés.

La reforma del Codi Penal anunciada per Pedro Sánchez dijous a la nit va marcar la presentació del programa marc per a les properes municipals que els republicans van celebrar ahir a Vilafranca del Penedès, des d’on van carregar contra les propostes «sociovergents». ERC no perd ocasió per recordar que postconvergents i el PSC s’han «repartit el poder durant gairebé 40 anys per continuar controlant el país». Si Vilalta va carregar contra els socialistes pel «caos» en la gestió de Rodalies, a Junts li va recriminar que hagi «abandonat les seves responsabilitats» en ple context de crisi «per càlculs partidistes i divisions internes».