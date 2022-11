Els Mossos van detenir el 10 de novembre un home de 40 anys com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi dolós en grau de temptativa i un delicte d’amenaces. L’arrestat està acusat de ferir de gravetat un altre home per la seva condició sexual.

La investigació es va iniciar el 4 de novembre, quan la Unitat Central de Delictes d’Odi i Discriminació va tenir coneixement d’una agressió homòfoba al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona que només tenia com a motivació l’orientació sexual de la víctima. Segons el denunciant, l’agressor el va insultar per la seva condició sexual i, tot seguit, el va immobilitzar per l’esquena i li va fer dos talls profunds al coll amb un objecte afilat i punxant.

Lesions greus

La víctima va ser trasllada a l’Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona amb lesions greus al coll que van requerir diversos punts de sutura. Posteriorment, la víctima va sol·licitar en la declaració policial una ordre de protecció davant la persona detinguda, ja que l’agressor també l’havia amenaçat de mort.

Finalment, el 10 de novembre, la Unitat Central de Delictes d’Odi i Discriminació, encarregada d’aquestes investigacions greus, va detenir el presumpte autor dels fets a Barcelona.

El detingut va passar el dissabte 12 de novembre a disposició del Jutjat d’Instrucció número 22 de Barcelona, que va decretar ingrés a la presó.

La investigació dels delictes d’odi i discriminació, en aquest cas per motius d’homofòbia, són considerats d’especial rellevància per la Comissaria General d’Informació.