La cadena d’hamburgueseries Burger King ha sigut objecte d’un expedient sancionador per «presumpta vulneració dels drets lingüístics de les persones consumidores o per incomplir les obligacions en matèria lingüística que estableix la normativa». Així ho detalla el dictamen emès per l’Agència Catalana de Consum, que incideix que, en cas que es confirmi la infracció, podria implicar una multa de fins a 10.000 euros, en tant que seria considerada una infracció lleu atenent la llei del codi de consum.

La denúncia la va interposar fa dos anys, l’octubre del 2020, un client que va acudir al local de Burger King a la barcelonina ronda Sant Pau i que es va queixar que no hi havia l’opció d’idioma en català a les pantalles per realitzar la comanda, mentre que sí que hi havia alternatives en castellà i anglès. Avui, més de dos anys després, he rebut això.



El client també va denunciar els fets al seu compte de Twitter, en el qual ha explicat que l'entitat ha iniciat un expedient sancionador contra la cadena. "Només fem camí si lluitem pels nostres drets lingüístics arreu i amb totes les eines —més enllà del tuit de queixa legítim però efímer."