Jordi Font torna a dirigir el Memorial Democràtic

El Consell Executiu va aprovar ahir el nomenament de Jordi Font com a nou director del Memorial Democràtic. Ja ho havia estat entre març del 2019 i setembre del 2021. Font substitueix així el figuerenc Enric Pujol, que va ser nomenat director del Memorial Democràtic el passat setembre però que no ha arribat a ocupar realment el càrrec. Fins al seu nomenament per substituir Vicenç Villatoro -que va renunciar al càrrec per dedicar-se plenament a tasques periodístiques i literàries-, Pujol era director del Museu Memorial de l’Exili de La Jonquera.

Font és doctor en Història Comparada, Política i Social per la UAB i té una tesi doctoral sobre el franquisme. Professor associat de la UAB, ha treballat com a gestor cultural, comissari d’exposicions i investigador, i és autor i editor de nombroses publicacions sobre el franquisme, l’exili o la memòria.