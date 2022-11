El Govern i el PSC es tornaran a reunir aquest dimecres per seguir negociant els pressupostos. Així ho ha anunciat el líder dels socialistes, Salvador Illa, en un acte de la Fundació Rafael Campalans sobre el paper de les 'smart cities' en la transició ecològica i digital. Durant la cloenda de l'acte Illa ha aprofitat per remarcar la necessitat d'aprovar comptes per al 2023 i ha insistit en l'oferta dels socialistes per tirar endavant els pressupostos. El líder socialista també ha tornat a reclamar que el Govern els faci arribar la documentació necessària per poder preparar la trobada d'aquest dimecres.

La darrera reunió entre PSC i Govern per als comptes va ser el dijous passat. Per part de l'executiu hi va participar el secretari general d'Economia, Josep Maria Vilarrúbia; la secretària general de Presidència, Núria Cuenca; i el director general de coordinació interdepartamental, Marc Ramentol.