Ara sí: aquest divendres ha arribat un front d’aire polar a la península que deixarà fred i, sobretot, les esperades nevades. Els primers flocs van caure a l’octubre, però les altes temperatures se’ls van carregar sense miraments. El Pirineu català és verd davant la imminent temporada d’esquí, que sol començar l’últim cap de setmana de novembre. És a dir, ja. Tot i això, cada vegada és més habitual retardar la data d’obertura per la falta de precipitacions i assegurar uns dies claus com els del pont de la Puríssima. ¿Quan obren les estacions d’esquí catalanes?

Catalunya té 10 estacions d’esquí alpí i sis d’específiques d’esquí nòrdic. De totes, només una manté la data d’obertura prevista: Baqueira Beret, situada a la Vall d’Aran, vol obrir dissabte vinent, el 26 de novembre. No és que aquesta estació tingui més neu que les altres, al contrari, fins aquest dijous tenia les seves prades com la resta.

Les previsions beneficien el vessant atlàntic

Però les previsions meteorològiques de les pròximes hores li són favorables perquè està ubicada al vessant atlàntic, on les nevades seran més abundants. Aquest front polar també beneficia Andorra. Per contra, Grandvalira (amb Ordino Arcarlís i Vall Nord) és més previnguda i fixa la seva obertura per a una setmana després, el 2 de desembre. Per contra, nou estacions catalanes mantenen en l’aire la seva data d’obertura: Boí Taüll, Alp 2500 (La Molina – Masella), Espot, Port Ainé, Port del Compte, Tavascán, Vall de Núria i Vallter 2000.

Canons de neu en marxa

El que sí que han permès ja les baixes temperatures és que algunes estacions engeguin els canons de neu. Funcionen a tota màquina –perquè el temps corre en contra seu– els de Baqueira Beret i els d’alguns sectors de Grandvalira. El mercuri continuarà baixant en les pròximes hores, cosa que hauria de permetre a altres estacions activar, ni que sigui, els sistemes de neu artificial. El temps apressa.

En el que sí que coincideixen totes la instal·lacions del Pirineu és en la data de tancament. Ho determina la Setmana Santa i l’últim dia d’esquí serà Dilluns de Pasqua, el 10 d’abril. Això sí, sempre que la neu aguanti.