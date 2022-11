La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha negat que la reforma de la sedició busqui facilitar l'extradició de Puigdemont, com han anat assegurat diverses veus dins el PSOE. "Primer és una expressió una altra vegada de 'l'a por ellos', d'amenaçar la gent, i al final no deixa de ser una intenció de dividir-nos entres nosaltres", ha assenyalat Rovira en l'avançament d'una entrevista a Catalunya Ràdio que s'emetrà dimecres. "Doncs no, nosaltres treballem per tot el moviment independentista i, sobretot, pels lideratges que ho han donat tot pel moviment", ha volgut deixar clar la secretària general d'ERC, que també ha admès que durant la tramitació parlamentària del nou delicte de desordres públics agreujats "se'n podrà millorar el redactat".