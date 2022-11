Dimecres passat, 23 de novembre, una dona es va posar de part en ple Eixample de Barcelona. Eren les set de la tarda al carrer Roger de Flor, quan la dona embarassada, de 36 anys i acompanyada de la seva parella, es va adonar que estava a punt de donar a llum. En aquell moment, van veure passar una patrulla de la Guàrdia Urbana i van decidir demanar-los ajuda.

Ràpidament, els agents s’hi van acostar per assistir-los mentre trucaven a la Sala Conjunta per avisar el Sistema d’Emergències Mèdiques, però el part va avançar amb molta rapidesa. Així, els agents, a qui se’ls va afegir una altra patrulla, es van preparar per assistir la dona i el seu nadó, situant-se al costat seu per auxiliar-la i garantir la seva seguretat.

Quan va néixer el nadó, una nena en perfecte estat de salut, els agents van procedir a tapar-la junt amb la seva mare fins que va arribar l’ambulància que les portaria a l’hospital.

Aquest dilluns a la tarda, els agents actuants van anar a visitar la família per portar-los una fotografia del naixement de la seva filla. Tant la mare com el pare han agraït l’ajuda dels agents en un moment tan delicat i n’han destacat la ràpida actuació.