Les grans cadenes de supermercats obren cada vegada més els diumenges i dies festius, tot i que poden variar l’horari en aquestes dates. I aquest pont de desembre no és una excepció, i hi ha nombroses cadenes que obren les seves botigues dimarts 6 de desembre i dijous 8 de desembre, l’anomenat Pont de la Constitució (que se celebra el dia 6), Pont de la Puríssima (o de la Immaculada, o de la Immaculada Concepció, que se celebra el dia 8) o, directament, el Pont de desembre, ja que la resta de festes de l’últim mes de l’any ja són les de Nadal.

Els dos dies són festius arreu del país, però hi ha governs de comunitats autònomes, com la Generalitat de Catalunya, que els ha escollit com a dies festius de lliure obertura, cosa que significa que els comerços que ho desitgin podran obrir les portes al públic per a les compres de Nadal. A més, els establiments també podran rebre clients el diumenge 18 de desembre.

Obertura de centres comercials

És per això que les grans superfícies, com els centres comercials de Gran Via 2 i Westfield La Maquinista, per posar-ne només dos exemples, tenen previst obrir els dos dies o, almenys, un dels dos dies: el dia 8.

Tanmateix, i tal com sol ser habitual, Mercadona tanca tots els diumenges i dies festius. Sense excepció. Així que dimarts vinent 6 de desembre i dijous 8 de desembre, coincidint amb el Dia de la Constitució i de la Immaculada Concepció no són una excepció:totes les botigues d’alimentació de la cadena valenciana tanquen les portes i només permeten fer la compra ‘online’ –i rebre la comanda un altre dia– o els dies anterior i posterior en l’horari habitual.

El dia no festiu del pont, dimecres 7, sí que obre les seves botigues en l’horari habitual.