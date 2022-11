El president d'ERC, Oriol Junqueras, va assegurar aquest dimarts que "l'única manera de fer front a la repressió" és la mobilització social, i que això implica guanyar eleccions, en les seves paraules.

Ho va dir dimarts durant l'acte d'ERC 'Prou Repressió' en el Centre Cultural La Mercè de Girona, al costat del diputat d'ERC, Jordi Orobitg, i el portaveu d'ERC a la localitat, Quim Ayats.

"No tenim més eines. Els enemics de la democràcia ho saben i per això volen expulsar-nos d'aquest sistema. Hem de ser més forts nosaltres", ha manifestat Junqueras.

Per part seva, Orobitg ha manifestat que no s'ha de ser només una víctima passiva, sinó que també s'ha de ser "proactiu per a combatre la repressió".

Així mateix, Ayats ha assegurat textualment que és fill de la democràcia i que no entén "una altra manera de fer que no sigui posant el futur dels ciutadans a les seves mans".