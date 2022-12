Infermeres, auxiliars d’infermeria, tècnics, psicòlegs, farmacèutics, administratius i la resta del personal de la sanitat de Catalunya s’afegiran a la vaga de metges que dilluns va convocar Metges de Catalunya (MC, el sindicat majoritari d’aquest col·lectiu) per als dies 25 i 26 de gener. El motiu és la «situació límit» que viuen els professionals de la salut al territori, malgrat «tots els esforços fets durant la pandèmia». La sobrecàrrega assistencial i la falta de personal són els dos principals ingredients d’aquest escenari.

No obstant, el sindicat majoritari d’infermeria, el Satse, no s’ha sumat a la convocatòria, així que caldrà veure quin poder de convocatòria té entre un col·lectiu tan important com el de les infermeres, la tasca de les quals s’ha visibilitzat més que mai en aquests anys de pandèmia de covid-19. «Aquests dies ens trobem en un període de negociacions i estem lluitant per propostes de millora en les condicions laborals, però si ben aviat no arribem a bon port ens mobilitzarem», assenyalen fonts del Satse a aquest diari.

MC va convocar només els metges de la sanitat pública i concertada de centres d’atenció primària (CAP) i hospitals. Però aquest divendres, la Taula Sindical de Sanitat de Catalunya (formada per Infermeres de Catalunya, Catac-CTS-IAC, CGT Alt Camp i Conca de Barberà, SAE, FTC-IAC, Usoc, Fapic i Coordinadora Obrera Sindical) ha eixamplat la convocatòria i ha convocat tots els treballadors de la sanitat de Catalunya a una vaga sectorial en tots els centres i empreses sanitàries i sociosanitàries, tant públiques com privades. La faran els dies 25 i 26 de gener, perquè la vaga de Metges de Catalunya no perdi força.

La convocatòria de la taula sindical afectarà tots els dispositius de l’atenció primària, l’atenció continuada i urgent, l’atenció domiciliària, l’atenció hospitalària, l’atenció prehospitalària i emergències, la salut mental, l’atenció residencial i l’atenció a les emergències 061 Contact Center.

«Actualment la població té la percepció que els professionals de la salut els estem descuidant», asseguren els sindicats. «En part compartim aquesta percepció, ja que, actualment, i a causa de les circumstàncies derivades de la pandèmia –però també per les carències del sistema de salut–, no estem prestant una assistència adequada a tota la població».

«Pressió inimaginable»

Els sanitaris, es queixen, s’han «acostumat» a treballar «sota una pressió assistencial inimaginable en altres països». «Hem normalitzat la falta de personal a costa de la nostra salut i de renunciar als nostres drets com a treballadores i treballadors», es queixen els sindicats.

Les retallades en els sous, la pèrdua de poder adquisitiu i la càrrega més elevada i pressió assistencial estan darrere d’aquesta situació. Entre altres coses, els sindicats demanen equiparar les condicions laborals de tot el personal sanitari del sistema públic amb independència del prestador per al qual treballen, així com equiparar-les a les dels països europeus.

També, establir ràtios professionals que permetin una «correcta assistència», que redueixin la càrrega laboral, així com destinar el 25% del pressupost de la Conselleria de Salut a l’atenció primària, la porta d’entrada al sistema i la més maltractada. A més, exigeixen ampliar les places MIR i promoure l’elecció de les especialitats en què falten professionals (com pediatria i medicina de família) i la cobertura de totes les jubilacions i vacants.