El camió carregat amb taronges que ha bolcat aquesta matinada a l'AP-7 provoca una quinzena de quilòmetres de cua des de Llinars del Vallès en sentit Girona. Des de les 8 h del matí es treballa per retirar el camió i la càrrega que ha quedat escampada per l'autopista. Unes tasques que des del Servei Català de Trànsit calculen que poden trigar quatre hores. L'incident ha complicat la circulació a l'autopista en plena operació sortida del Pont de la Constitució i també, de retruc, provoca circulació intensa a la C-35 a l'altura de Sant Celoni. Aquesta via registra una dotzena de quilòmetres de retencions en direcció nord.

Un camió de grans dimensions talla aquest dissabte l'AP-7 a l'altura de Sant Celoni (Vallès Oriental). En plena operació sortida del pont de desembre, el vehicle ha bolcat i s'ha travessat en l'autopista en sentit cap a Girona al voltant de les 04.00 hores. Des de llavors, i ja van més de quatre hores, el camió impedeix la circulació i el Servei Català de Trànsit (SCT) demana als conductors que no facin servir la via ràpida. La primera onada del pont s'espera que generi 470.000 sortides de l'entorn de Barcelona fins a aquest dissabte a les 15 hores. Trànsit va preveure carrils addicionals en l'AP-7 i restriccions per a camions per a garantir una millor fluïdesa de la mobilitat, però de matinada els vehicles pesants sí que poden circular. Imatges de l'accident a l'AP-7 a l'altura de Sant Celoni sentit Girona. Un camió hi ha bolcat. pic.twitter.com/4QxMxroSn6 — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 3 de diciembre de 2022