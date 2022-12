Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes, de 31 i 51 anys, relacionats amb el cadàver que va aparèixer dimarts passat en un contenidor de l'Eixample de Barcelona. Fonts dels Mossos han indicat que en el marc de la investigació, es va localitzar un domicili de la capital amb indicis que el relacionarien amb la possible mort violenta de la víctima. La investigació segueix oberta, de fet, el mateix dimarts tant el contenidor on van trobar-se les restes humanes, com els altres que hi havia al costat, van ser traslladats a dependències policials per sotmetre'ls a diverses analítiques. Els dos detinguts passaran a disposició judicial aquest dilluns al matí.