Punt final a dos dies de festa il·legal a Rubió, a l'Anoia. Els Mossos han donat per finalitzada la rave, que ha aplegat més de 400 persones en una zona aïllada del terme municipal. En total, la policia ha identificat 250 persones, entre elles els organitzadors de la festa, que denunciaran per sancionar-los. La policia va muntar un dispositiu dissabte, quan els van alertar els veïns de la zona. En total, han identificat 78 vehicles, i 50 més gràcies a l'helicòpter. Durant l'operació policial, van obrir 41 actes per tinença de substàncies estupefaents, i tres per tinença d'armes. A més, van realitzar 17 test de drogues, 11 dels quals van donar positiu, i 59 proves d'alcoholèmia, de les quals 4 van resultar positives, una d'elles penal.

Els Mossos controlen una «rave» il·legal que va començar dissabte al parc eòlic de Castellfollit del Boix Veïns de l'alta Segarra han sentit aquest cap de setmana la música, que venia d'una zona aïllada de Rubió, a tocar d'un parc eòlic. En declaracions a l'ACN, han relatat que durant tot el cap de setmana han vist arribar centenars de cotxes i alguns dels seus ocupants demanaven informació sobre la festa. Es tracta d'una rave que es va frustrar al terme de Carme, també a l'Anoia.