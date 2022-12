Milers de persones s'han manifestat a Barcelona per protestar per la reforma del Codi Penal que comporta l'eliminació del delicte de sedició i el nou delicte de desordres públics agreujats. Unes 10.000 persones, segons l'organitzadora ANC, una xifra rebaixada a 4.500 per la Guàrdia Urbana, s'han concentrat a Pla de Palau per iniciar una marxa que acabarà davant la Generalitat. Sota el lema 'Cap pacte amb Espanya per empresonar-nos' l'entitat vol denunciar "la repressió que hi ha al darrere" de la reforma legal. Òmnium s'ha desmarcat de la mobilització argumentant que no volen contribuir a la "confrontació" entre diferents agents independentistes.

En canvi, sí que hi han assistit Junts, amb la presència de la presidenta i el secretari general del partit, Laura Borràs i Jordi Turull; i la CUP, representada pel diputat Carles Riera. La mobilització, convocada per l'ANC, ha tingut el tret de sortida a Pla de Palau i ha continuat la marxa per Via Laietana. Milers de persones han fet el recorregut fent onejar estelades i sostenint pancartes contra la reforma del Codi Penal i, concretament, rebutjant el delicte de desordres públics agreujats. Al llarg de la manifestació s'ha llançat proclames a favor de la independència i en contra del Govern actual, amb crits demanant la dimissió tant de tot l'executiu com del seu president, Pere Aragonès. En acabar la marxa els manifestants s'han congregat a la plaça Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat, on s'ha celebrat l'acte polític.