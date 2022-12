28 persones d’un vol procedent de Casablanca i amb destí Estambul han aprofitat aquesta matinada un aterratge d’emergència a l’aeroport del Prat per fugir de l’avió, han explicat fonts de la delegació del govern espanyol a Catalunya. Una dona embarassada ha simulat que es posava de part i cap a les 4.30 de la matinada s’ha rebut l’avís per efectuar l’aterratge per emergència mèdica. En el moment de desembarcar la dona, el grup ha aprofitat per intentar fugir. Els policies que hi havia a la pista d’aterratge han interceptat 14 persones, també la dona embarassada. D’aquests, cinc han tornat a l’avió perquè ells mateixos han volgut i el personal de l’avió ho ha acceptat. La policia busca les altres 14 persones que han aconseguit fugir.

El vol, de la companyia Pegasus, portava 228 passatgers. Una d’elles, embarassada, ha assegurat que havia trencat aigües, motiu pel qual s’ha demanat un aterratge d’emergència. L’aeroport ha activat el protocol habitual, desplaçant a la pista dues patrulles de la Guàrdia Civil, una de la Policia Nacional i els serveis mèdics. En moment de desembarcar la dona es produeix la fugida. Dels 28 que han intentat fugir, 14 han estat interceptats i 14 estan en recerca. Cinc passatgers han tornat a l’avió, vuit més s’han quedat en terra i ara se’ls iniciarà un procés d’inadmissió de retorn. La dona ha estat trasllada a l’hospital Sant Joan de Déu, on no se li troben indicis d’estar de part. Ha estat detingut per desordres públics pel fet d’haver fingit el part.