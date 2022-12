Un vehicle del servei municipal de neteja, concessionat a l'empresa Valoriza, s'ha estavellat aquest dijous contra una casa del carrer del Diamant de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). Els fets han passat cap a la una del migdia quan el conductor ha perdut el control de l'automòbil, per causes que s'investiguen, a la pujada del carrer del Monestir de Poblet i s'ha encastat contra l'immoble. En el moment de l'accident no hi havia ningú a la casa i sortosament cap persona ha resultat ferida.