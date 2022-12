Passada l'onada de bronquiolitis en nens menors d'un any, que durant setmanes va tenir en escac a les ucisi urgències pediàtriques, els hospitals catalans estan vivint ara una molt intensa pressió assistencial en les seves urgències d'adults per altres infeccions respiratòries en adults, principalment la grip. Salut calcula que el pic de la grip arribi entorn de Nadal i que després, una vegada baixi, arribi el pic de la covid-19. Però els metges temen que tots dos pics coincideixin a un temps, sobretot una vegada passi aquest pont de desembre.

"Vivim pràcticament en un semicolapse. Si el nombre de casos de grip continua pujant i això conviu amb la pujada del Covid-19, evidentment això no donarà per a més. Els espais i recursos són els que són", assenyala Miquel Sánchez, director de les Urgències de l'Hospital Clínic (Barcelona). "Tinc por que el pic de covid, que s'espera per a després de Nadal, coincideixi amb el de la grip. Hi ha un pont on es produeix moltíssima interacció social i sempre després d'aquest pont hi ha hagut un increment de covid", assenyala en al·lusió a l'ocorregut els anys anteriors.

Sánchez demana a l'usuari que "intenti" fer "contenció domiciliària": que vagi al metge de capçalera o telefoni al 061 abans d'acudir a les urgències. "Estem francament plens i ens consta que és general", diu. El mateix assenyala l'Hospital de la Mar (Barcelona). "Les nostres urgències estan amb molta pressió assistencial, sobretot amb infeccions respiratòries. No estem molt diferent a qualsevol any amb el pic de grip. Però enguany ha vingut molt abans i molt forta", explica Robert Güerri, cap de secció de Malalties Infeccioses de la Mar.

Güerri assegura que la situació "no és fàcil". De fet, l'hospital està ja intentant crear "nous espais d'hospitalització" per a "descongestionar", que és el que els centres sanitaris fan "cada any" amb els pics de grip.

La grip: el virus més a l'alça

La grip és ara mateix el virus respiratori que més circula a Catalunya. Està present en el 24,3% de les mostres, seguit pel virus respiratori sincitial (el VRS, un16,1%), el rinovirus, que causa el refredat comú i que encapçalava la llista la setmana passada (15,4%) i el SARS-Cov-2 (13,3%). "Hem notat un increment de grip bastant notable en l'última setmana. El covid és més puntual, però també es va veient", diu Sánchez des del Clínic.

A més, adverteix que molts pacients amb grip, sobretot els fràgils i els pluripatológicos, acaben ingressant. Ara mateix, diu, està ingressant un nombre de persones "habitual" en aquestes èpoques. "El que no és normal és que hagi arribat la grip abans que altres anys. El normal era que arribés el pic la segona o tercera setmana de gener", apunta.

Des de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) avisen que estan pujant "tots els virus respiratoris". "En aquests dos últims anys va haver-hi barreres de protecció, com la màscara. I haver-les deixat es nota", assenyala el infectólogo Pere Domingo. Assegura que, de moment, està "tot controlat", però adverteix que aquesta setmana "tot funciona a molt baix nivell" pel pont.

L'Hospital Vall d'Hebron (Barcelona) assegura que està rebent "molta afluència" de pacients per la grip, però tot està "funcionant correctament". El centre ha habilitat l'Edifici Garbí per a acollir malalts amb grip.