El departament d'Igualtat i Feminismes posa en marxa un pla d'assessorament i acompanyament jurídic a les persones i entitats defensores dels drets humans davant l'augment d'atacs i amenaces per part de la ultradreta. La consellera Tània Verge ha anunciat que aquest programa es posa en marxa després de detectar que més d'un 60% de les organitzacions catalanes enquestades van manifestar haver rebut algun tipus d'agressió, la majoria en l'àmbit digital. A més, també van denunciar atacs a les seus físiques i a l'espai públic. El pla preveu assessorament jurídic gratuït a les persones o entitats, cobrir el cost de les intervencions quirúrgiques en cas d'agressió física per delicte d'odi –a partir de l'1 de gener- i gestió de les denúncies.

Verge ha anunciat el pla en acabar l'acte commemoratiu del Govern en motiu del Dia Internacional dels Drets Humans, que s'ha fet aquest divendres a l'auditori del Museu d'Història de Catalunya. La jornada duia per títol 'Drets o privilegis? La ciutadania més enllà de la nacionalitat' i ha tingut com a element central una conferència del professor i especialista en ciutadania i estat de dret Dimitry Kochenov.

La consellera d'Igualtat i Feminismes ha subratllat que les entitats de defensa dels drets humans "fan una feina cabdal i ens fan un país millor". Per aquesta raó ha defensat que "davant els atacs creixents que estan patint els grups d'extrema dreta calia una resposta del Govern". L'objectiu principal del pla és garantir que els defensors dels drets humans puguin desenvolupar la seva tasca a Catalunya amb llibertat i seguretat. A més, també busca facilitar el suport mutu i l'intercanvi d'experiències entre les entitats defensores dels drets humans del país.

Verge ha detallat que el pla d'actuació per al suport a les entitats i les persones defensores dels drets humans a Catalunya té cinc eixos principals. D'una banda, compta amb "mecanismes d'atenció i reparació quan rebin els atacs, des de l'acompanyament a la interposició de la denúncia a Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació fins a un nou servei d'assessorament jurídic gratuït". També té una "cobertura econòmica d'aquelles despeses per intervencions mèdiques provocades per una agressió que sigui fruit de delictes d'odi" i permetrà fer "un monitoratge dels atacs per recollir amb quina intensitat s'expressen".

La consellera ha explicat abans d'elaborar el pla que el seu departament va fer una enquesta a una cinquantena d'entitats que "estan a la primera línia de defensa dels drets humans com Irídia, L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius o la Fundación Secretariado Gitano". Més del 60% d'aquestes organitzacions van manifestar haver rebut algun tipus d'atac en relació amb el seu activisme, la majoria en l'àmbit digital, tot i que també es van relatar agressions a les seus físiques, amb pintades amenaçadores o vidres trencats. "Això genera un impacte psicològic i econòmic molt important", ha assegurat Tània Verge tot detallant que això comporta a les entitats "millorar la protecció de les seves pàgines web o les xarxes socials, interposar denúncies o defensar-se de les querelles que els grups antidrets interposen".

"L'exèrcit no pot tolerar aquestes conductes degradants"

En ser preguntada pel cas del sorteig dels serveis d'una prostituta al quarter del Bruc, Verge ha considerat que una institució pública com l'exèrcit "no pot tolerar aquestes conductes degradants". "Celebrem que el Ministeri de Defensa estigui dirigint una investigació, que ho hagi denunciat a la Fiscalia i que alguns homes hagin denunciat aquesta conducta discriminatòria", ha declarat tot afegint que "trencar aquest silenci és fonamental".