Esquerra estudia canvis en el Reglament del Parlament per al vot a distància de Lluís Puig

La secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va explicar ahir que el seu grup parlamentari està «treballant» en possibles canvis al reglament del Parlament juntament amb altres formacions per a casos com el del diputat de Junts Lluís Puig, que resideix a Bèlgica, després que el Tribunal Constitucional (TC) anul·lés la seva delegació de vot i que la Mesa decidís mantenir-la. «Treballem amb els grups parlamentaris per explorar el marge de modificacions, de reforma del reglament del Parlament, o en totes aquelles qüestions que puguem fer per dotar-nos de més garanties i de defensa dels drets dels diputats, i per tant evitar aquestes ingerències judicials», va afirmar.

La portaveu va destacar que mantenen converses sobre aquesta possible modificació i que «necessitem discreció i el temps necessari i suficient per arribar a acords i després fer-los efectius». El TC va anul·lar la delegació de vot de Lluís Puig en entendre que no complia amb cap dels supòsits en què es pot aplicar -baixes de paternitat, malaltia o incapacitat prolongada-, però la majoria independentista de la Mesa va decidir avalar-la igualment i es comptabilitza en les votacions en què el diputat participa. Aquesta segona decisió va ser recorreguda pel PSC davant el TC que, a més, ha obert un incident d’execució per instar el compliment de les sentències en què va declarar la nul·litat de la delegació de vot, a petició d’un recurs del PSC i un altre de Cs i Vox.

Preguntada per com actuaran els membres d’ERC a la Mesa si el TC els adverteix sobre el vot de Puig, Vilalta va demanar esperar als passos que facin els tribunals en una situació que, segons va defensar, és fruit d’«ingerències judicials» en la política i al Parlament. «És fruit d’una persecució injusta a un diputat exiliat, i per tant creiem que la nostra responsabilitat és garantir els seus drets com a diputat i, en tot cas, treballar per poder blindar aquests drets», va assegurar.

D’altra banda, va descartar ara com ara canvis en la composició de la Mesa després de la suspensió de la presidenta de la cambra catalana, Laura Borràs, que va portar la vicepresidenta primera, Alba Vergés (ERC), a assumir funcions lligades a la Presidència per garantir el «bon funcionament» del Parlament. «És una qüestió que cau sobre la teulada de Junts per poder substituir o posar una persona nova a la presidència del Parlament. Si ells no volen, si la mateixa presidenta Borràs no fa cap pas al costat, no es podrà substituir», va afegir.

Davant les eleccions municipals del maig, Vilalta va destacar que la prioritat d’ERC és tancar pactes per elegir alcaldes independentistes, encara que als municipis on això no sigui possible «el que caldrà és evitar que hi hagi l’extrema dreta o la dreta més extrema» a les alcaldies, com creu que va passar a Badalona. Va rebutjar «parlar de vetos», preguntada per si vetaran pactes municipals amb el PSC, però va reiterar que ERC prioritzarà acords per assegurar governs locals independentistes, cosa que va assegurar que hauria estat possible a la Diputació de Barcelona.