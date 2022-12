Illa refreda l’acord amb ERC sobre els Pressupostos

El líder del PSC, Salvador Illa, va refredar la possibilitat d’un acord pressupostari en els propers dies amb el Govern, que fins ara manté que veu «probable» que l’acord per als comptes es tanqui la setmana que ve. Però el dirigent socialista insisteix que no se sent «responsable» del retard en l’aprovació dels pressupostos perquè des d’agost ofereix un suport que, fins ara, havia estat rebutjat per l’executiu. Illa va sumar una exigència més per a la negociació que resulta espinosa per al Govern: desencallar la via B-40 o quart cinturó al Vallès. És una reivindicació que se suma a desbloquejar la inversió del macrocomplex Hard Rock a Tarragona. Tots dos projectes són rebutjats pels comuns, amb qui el Govern manté la interlocució més avançada.

El cap de l’oposició insisteix que encara s’està «al principi» de la negociació. Tot i la urgència del Govern de tancar un acord ja i portar els comptes al Parlament abans d’acabar l’any, Illa va explicar que ell té «la consciència molt tranquil·la» i va avisar que el seu partit vol analitzar els pressupostos a fons i aconseguir «un bon acord», per al qual encara queda «camí per recórrer». «El PSC vol fer les coses ben fetes i trigarem el que trigarem. No sento cap responsabilitat pel calendari. El responsable es diu Pere Aragonès», va destacar. El dirigent socialista va retreure al president que primer no volgués «saber res» del PSC, que després digués «que no passava res si es prorrogaven pressupostos» i que ara, «de pressa i corrent» els vulgui aprovar. Els socialistes plantegen «una negociació de tu a tu» en què no s’oblidi «el pes parlamentari», ja que el PSC i ERC tenen els mateixos diputats. «Si algú es pensava que el PSC aniria amb una llista d’un hospital aquí, una carretera allà, un camp de futbol més enllà... s’equivoca», va dir. Tot i això, va insistir que Catalunya acabarà tenint nous pressupostos si no hi ha «més cops de volant» d’ERC. En el marc de les sis reunions sectorials entre Govern i PSC, els socialistes han insistit a desbloquejar projectes com l’ampliació de l’aeroport de Barcelona i el complex del Hard Rock, i ara suma també una altra reclamació: el quart cinturó. El passat juny, després que transcendís la baixa xifra d’execució d’inversions de l’Estat a Catalunya el 2021, la Generalitat va plantar la ministra de Transports en un acte en què s’havia de donar a conèixer un acord per desbloquejar la construcció de la B -40, més coneguda com a quart cinturó o Ronda del Vallès, una via que fa anys que està encallada i que provoca recels a ERC. Però Illa considera que, igual que amb el Hard Rock, «no pot ser que el Govern bloquegi» la B-40 pels seus interessos «electoralistes».