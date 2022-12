Junts treu pit per haver abocat ERC a esmenar els desordres agreujats

A més de presentar una esmena per fitar la malversació a intentar que no sigui aplicable a l’1-O, ERC va registrar també divendres un text per retocar el delicte de desordres públics agreujats que s’inclou al Codi Penal una vegada suprimida la sedició. El gest dels republicans ha estat precedit d’una àmplia crítica tant dels moviments socials, que van aixecar la mà per assenyalar que amb aquesta modificació hi hauria més eines per castigar la protesta, com d’entitats com l’ANC i partits com Junts i la CUP, que es van manifestar precisament dimarts passat contra la reforma pactada per ERC amb el Govern. Després de l’esmena dels republicans, Junts ha tret pit per assenyalar que la realitat els ha donat la raó.

«Se’ns va dir de tot. Ara ens donen la raó i només intenten matisar-ho. Menys anys de presó a canvi del risc de més gent a la presó no és cap solució», va assegurar ahir el secretari general de Junts, Jordi Turull, unes paraules destinades a retreure als republicans que, segons el seu parer, hagin pactat unes mesures per beneficiar-se d’una rebaixa de condemna mentre es posa en risc els qui es manifesten. Aquesta va ser una de les principals crítiques que van llançar els participants de la mobilització promoguda per l’ANC que va acabar a la plaça Sant Jaume. Tant ERC com el PSOE i Podem han registrat esmenes que coincideixen a retocar els desordres públics agreujats perquè no siguin accions punibles l’ocupació pacífica d’un edifici o oficina. Els republicans reclamen, a més, abaixar les penes perquè el càstig mínim sigui d’un any de presó en lloc de tres. En el cas de Junts, que també ha presentat una esmena per alterar la redacció d’un delicte que consideren dissenyat per «la persecució contra els líders independentistes a l’exili», reclamen que hi hagi una violència concreta per poder aplicar els desordres públics, així com limitar les situacions en què es pot aplicar el delicte.