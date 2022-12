Junqueras promet que ERC buscarà que les penes de l’1- O es rebaixin al màxim pensant en els exiliats

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va assegurar ahir que el seu partit treballarà amb les esmenes en la modificació del delicte de malversació per «posar justícia on no hi ha justícia, i la situació dels exiliats és tremendament injusta», i va fer una crida a les forces que va anomenar independentistes i progressistes a treballar junts en aquesta qüestió per avançar.

Ho va dir en una entrevista a Catalunya Ràdio en preguntar-li per un nou tipus de malversació que baixaria la pena de presó a 4 anys, després que ERC proposés una pena d’entre 6 mesos i 3 anys de presó als que malversin diners públics però sense ànim de lucre personal. Va afegir que des d’ERC faran tot el que estigui a les seves mans per rebaixar les penes, tot i que va destacar que han de ser «conscients que sempre hi ha un marc interpretatiu per part, almenys, d’una part del poder judicial».

«Allà on arribem no serà un punt final per a res, serà una coma o un punt i a part», va reivindicar Junqueras, que va defensar que el seu partit seguirà treballant per la independència. Va assegurar que l’independentisme «forma part d’un marc molt més ampli» i que, per tant, cal teixir complicitats amb la comunitat internacional per construir una gran aliança democràtica.

Preguntat per si confia que el PSOE accepti les esmenes del seu partit després que ERC hagi facilitat aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat al Congrés, va dir que les dues qüestions no estan relacionades i que els comptes són «un dels molts tràmits parlamentaris que es fan cada dia» i que són necessaris perquè inclouen 900 milions per a Catalunya.

Preguntat per si seria candidat a unes eleccions, va respondre que la seva situació personal ara és «absolutament irrellevant amb la situació general del país», tot i que va reafirmar la voluntat d’ajudar i «assumir responsabilitats», com ha fet sempre.

I preguntat per si el Govern pactarà els comptes catalans amb el PSC, Junqueras va destacar que el projecte pressupostari compta amb el suport de sindicats, empresaris i tercer sector, i va afegir: «Qui són els que s’hi oposen? Pals a les rodes?». «Els demanaria que deixin d’actuar en funció d’interessos molt particulars, que s’oblidin de defensar aquests interessos i es posin a treballar al servei de la ciutadania», va asseverar.