L'Ajuntament de Calella ha acordat que es personarà com acusació particular en el cas dels presumptes abusos sexuals d'Albert Deprius per donar empara a les persones afectades. La decisió s'ha pres a la junta de portaveus que l'alcalde del municipi, Marc Buch, ha convocat aquest dilluns amb caràcter d'urgència, arran de la detenció de l'acusat. La reunió ha servit per informar directament de la situació a tots els grups de l'Ajuntament i per valorar les accions a dur a terme. La junta també ha reiterat la suspensió, «fins que s'esclareixin els fets», de les relacions amb Deprius, que fins ara exercia de director del Cor Harmonia en actes culturals de Calella.

Els Mossos d'Esquadra han detingut avui el tenor Albert Deprius acusat d'abusos a una menor, alumna seva, entre els anys 2010 i 2014. La jove, que llavors tenia entre 14 i 18 anys, el va acabar denunciant el novembre passat. Al músic se li imputen delictes d'agressió sexual, assetjament i contacte amb menors a través de xarxes socials. Detenen el tenor Albert Deprius per agredir sexualment a una alumna a Calella Es preveu que dimarts passi a disposició judicial als Jutjats d'Arenys de Mar (Maresme). Deprius és col·laborador de l'escola de música Can Salom de Calella (Maresme), director del Cor Harmonia i director artístic, també a Calella, de la Temporada Lírica i el Festival Internacional Canta al Mar.