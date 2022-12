Els Mossos d'Esquadra han trobat aquest divendres al migdia el cos sense vida de la dona de 34 anys desapareguda diumenge 11 a Lleida. L'han localitzat al traster que la família feia servir a l'edifici on viuen, al barri de Balàfia de Lleida. Segons ha pogut saber l'ACN la dona era víctima de violència masclista i el seu home comptava amb diverses denúncies en aquest sentit. Segons les primeres informacions, la Unitat Territorial d'Investigació (UTI) dels Mossos s'ha fet càrrec del cas, que s'investiga com a crim. De fet, sospiten que l'home l'hauria matat i amagat el cadàver.

Detenen la parella

Els Mossos d'Esquadra han detingut la parella de la dona 34 anys desapareguda diumenge passat a Lleida. Després de trobar el cadàver de la dona, aquest divendres al migdia, al traster que la família feia servir a l'edifici on viuen, a l'avinguda Alcalde Porqueres, 80, de Lleida, els investigadors han detingut l'home, de 40 anys. L'home estava ingressat a la unitat psiquiàtrica de l'Hospital Santa Maria de Lleida des de diumenge passat al vespre, quan ell mateix va denunciar la desaparició de la dona. Els Mossos investiguen el cas com a crim masclista, ja que l'home tenia diverses denúncies per violència de gènere contra la dona, que deixa cinc fills. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les causes.

Està previst que els pròxims dies, el detingut passi a disposició judicial.

Tenia un antecedent per una denúncia interposada per ella

La parella de la dona trobada morta aquest divendres al traster d'un pis de Lleida tenia un antecedent del 2019 per una denúncia interposada per ella, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La denúncia va provocar una ordre de protecció que va estar en vigor fins a la celebració del judici corresponent, el 14 de febrer del 2020. L'home va quedar absolt perquè la víctima no va prestar declaració i no hi havia altres elements que acreditessin els fets denunciats. La dona estava desapareguda des de diumenge. L'home ha estat detingut avui i el jutjat de guàrdia de Lleida ha traspassat el cas al Jutjat de Violència sobre la Dona de la mateixa ciutat.