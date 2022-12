El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, fa una crida a Junts i al PSC a "deixar el seu partidisme i el seu egoisme" per donar suport a uns pressupostos que "són útils pel país i per la gent". "És hora de construir grans aliances per defensar la justícia i la llibertat", ha defensat aquest dissabte al matí des de Martorell, on ha participat en l'acte de presentació de Souli Messaoudi com a candidat d'ERC a l'alcaldia per les pròximes eleccions municipals. Junqueras ha acusat la dreta de fer servir els jutges per impedir que "l'esquera transformi la realitat". A parer seu, volen que siguin com una "tercera cambra legislativa que corregeix, canvia, transforma, veta i impedeix la voluntat popular".

Junqueras ha constatat que "la voluntat de construir grans majories" per aconseguir "la justícia i la llibertat" està sent posada en qüestió pels partits de la dreta i l'extremadreta que, "davant la por a perdre els seus privilegis", utilitza "una part de la justícia, intentant que una part dels jutges facin política". "El fet de que ho veiem simultàniament a molts llocs del món no ens ha de consolar, ens ha de fer prendre consciència de què estem davant d'una estratègia perfectament planificada que intenta impedir que la voluntat democràtica tingui capacitat de transformar la realitat", ha reflexionat. Crida a construir grans aliances Davant d'això, ERC ha fet una crida "a totes les forces republicanes, a totes les forces democràtiques, socials, culturals i econòmiques" per "construir grans aliances". Junqueras ha fet aquesta petició perquè, a parer seu, "la democràcia està qüestionada per una part dels poderosos de sempre". El president d'ERC ha assegurat que aquesta unió també és necessària a Catalunya per "donar suport a uns pressupostos que són útils pel país, la feina, les escoles i la família". Junqueras ha recordat que els comptes catalans tenen el suport dels sindicats, els agents econòmics i socials, la taula del tercer sector i les entitats socials i culturals i ha preguntat als partits que no volen votar a favor dels pressupostos "a qui representen i per qui treballen". "Han de deixar de pensar només en ells mateixos, han de superar l'egoisme i el seu partidisme i s'han de posar al servei de la gent, la societat i del seu país", ha afirmat en veu alta. "No és hora de mirar a la curta distància, no és hora de ser egoista", ha reblat tot afirmant que és hora de "construir grans aliances per defensar la justícia i la llibertat". "No ens deixarem intimidar per aquells que voldrien que deixéssim de treballar perquè ells no tenen cap projecte per explicar", ha conclòs.