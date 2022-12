Els bombers adverteixen del perill d'incendi que poden suposar els patinets elèctrics, un vehicle sense tub d'escapament cada vegada més present a les ciutats i pobles. La combustió d'una de les bateries d'aquests patinets a l'interior d'un vagó de Ferrocarrils ha portat a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a instar els operadors que es plantegin la necessitat de prohibir aquests vehicles.

Els focs provocats per aquests artefactes no són nous, recorden tant els Bombers de la Generalitat com els Bombers de Barcelona.

Els patinets elèctrics poden provocar incendis perquè funcionen amb bateries de liti, que cremen per tres motius: en rebre un impacte, perquè han sofert una perforació o s'han espatllat i en sobrecarregar-se per un excés d'energia. "Les bateries són un conjunt de cel·les, una acumulació de piles petites unides en sèrie", explica Lluís Mendo, responsable de Salvament de Trànsit i Assistències Tècniques de la Divisió d’Operacions de Bombers de la Generalitat. Quan s'espatllen i entren en contacte els líquids que componen les piles, es produeix una reacció química que fa que augmentin de volum i acabi generant-se la calor que crea finalment la flama.

Procés químic

Es tracta a més d'un procés químic que, a diferència dels incendis normals i corrents, no requereix oxigen i que, en produir-se dins d'un recipient tancat, costa molt d'apagar perquè a l'aigua li costa penetrar. En realitat, remarca Mendo, el procés químic que es desencadena dins de la cel·la no pot aturar-se. El que fan els bombers quan una d'aquestes bateries entra en combustió és refredar les cel·les que estan més prop de la que desprèn energia per evitar que aquesta continuï propagant-se.

Un foc d'una bateria, com succeeix també amb altres combustions, pot generar molt de fum. En l'enregistrament de l'incident a Ferrocarrils s'aprecia amb claredat com el vagó s'inunda dels vapors tòxics que emanen de la bateria en molt poc temps.

Carregadors adequats

Els Bombers han atès el 2022 un total de 24 focs en els quals s'ha vist involucrat un patinet elèctric. El 2021, van ser 21 els incendis generats per aquestes bateries. L'any anterior, el 2020, es van comptabilitzar 16. Aquest recompte no inclou els casos de sinistres atesos pels Bombers de Barcelona. Mendo subratlla que els bombers de Nova York han fet també públic un balanç d'uns 130 casos en el present any.

Els experts en emergències subratllen que no han d'usar-se carregadors que no siguin els facilitats pel fabricant, ni trucar els patinets amb els tutorials que apareixen per internet, ni carregar-los quan estan mullats. També aconsellen no posar a carregar una bateria que pugui trobar-se en mal estat i, com a norma general, no connectar-la a la xarxa a la nit si es quedarà sense vigilància, ni tampoc fer-ho al costat d'elements combustibles que puguin propagar les flames.