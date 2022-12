El Govern ha aprovat els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat del 2022 per al 2023. Després de l'acord amb els comuns pels pressupostos de l'any que ve, el Govern també ha aprovat modificacions tècniques en l'impost sobre el patrimoni per equiparar-lo amb el nou tribut de l'Estat a les grans fortunes. Els canvis, de dos anys de vigència, permeten que la recaptació per aquest impost es quedi a Catalunya i no a la Hisenda espanyola. L'executiu també ha avalat el Decret llei que autoritza la formalització d'operacions d'endeutament i la concessió d'avals i garanties durant el període de la pròrroga. El Govern podrà fer front a les amortitzacions que vencen durant l'exercici 2023 i que no poden ajornar-se.

El Govern ha aprovat aquest dimarts el decret que regula i estableix els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat del 2022 per al 2023. Uns comptes que seran vigents des del pròxim 1 de gener fins a l'aprovació i la publicació al DOGC de la llei de pressupostos per al 2023, si s'escau. D'aquesta manera, el decret de pròrroga permet garantir el funcionament de l'administració i la prestació dels serveis públics a la ciutadania mentre no s'aprovi el nou pressupost.

El Govern també ha aprovat el Decret llei de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària. Aquesta norma permet a la Generalitat i a les entitats del seu sector públic formalitzar operacions d'endeutament en qualsevol modalitat mentre no s'aprovin els nous comptes. D'aquesta manera, l'administració catalana podrà fer front a les amortitzacions que vencen durant l'exercici 2023 i que no poden ajornar-se.

El volum total d'aquestes operacions no podrà superar el límit autoritzat per la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a aquest any, incrementat pels imports que es derivin dels programes d'endeutament que s'aprovin en aplicació de la normativa d'estabilitat pressupostària. Així mateix, es regula l'atorgament d'avals i de garanties que seran necessàries per atendre les necessitats de l'any 2023.

Finalment, el Govern ha aprovat avui un decret llei que introdueix modificacions a l'impost sobre patrimoni per equiparar-lo al nou impost de solidaritat a les grans fortunes promogut per l'Estat. Aquestes modificacions, de caràcter tècnic, seran temporals. La seva vigència estarà vinculada a l'existència del nou impost estatal, que inicialment té una durada prevista de dos anys. Les modificacions plantejades al decret llei, per tant, també seran vàlides durant dos anys.

Si no es realitzessin aquestes modificacions, la Generalitat podria perdre recaptació en favor de l'Estat. L'objectiu dels canvis, en conseqüència, és ajustar les tarifes per tal que l'Agència Tributària de Catalunya no es quedi sense uns ingressos que anirien a parar a la Hisenda espanyola.

Es preveu que l'Estat aprovi el nou impost a les grans fortunes amb efectes sobre els patrimonis d'aquest mateix 2022. Atès que es vol coordinar les modificacions de l'impost sobre el patrimoni amb el nou tribut estatal, cal que els canvis s'apliquin abans que acabi l'any. Això impedeix, per tant, que els canvis es puguin efectuar per la via ordinària d'una llei.

La nova tarifa de l'impost que es proposa implica crear un nou tram a partir dels 20 milions d'euros de patrimoni que estarà gravat amb un tipus del 3,48%. Això generarà per a la Generalitat una recaptació de 12 milions d'euros que, en cas contrari, els contribuents afectats pagarien a la Hisenda espanyola.