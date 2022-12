L’exposició itinerant Agents rurals: guardians del medi natural vol donar a conèixer la feina dels agents rurals i apropar-los a la ciutadania. La mostra s’estrena en el marc de la commemoració dels trenta-cinc anys de la creació d’aquest cos, encarregat de vetllar diàriament per l’entorn natural. A través d’un itinerari cronològic de 20 panells, vuit peces audiovisuals i una zona de museu, es pot descobrir el passat, present i el futur del Cos d’Agents Rurals.

La visita apropa l’espectador a les tasques especialitzades que fa aquesta policia mediambiental, també a la seva feina de sensibilització i de prevenció, així com als reptes davant del canvi climàtic.

La mostra es pot veure ja al Museu de Ciències Naturals de Granollers fins al 22 de gener. Al llarg del 2023 recorrerà Tremp, Manresa, Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, Amposta i Terrassa i posteriorment totes les capitals de comarca de Catalunya. Junt amb l’exposició també s'hi programaran actes educatius i de sensibilització, adreçats als més petits, per ensenyar-los la feina dels Agents Rurals i transmetre'ls els valors de cuidar i estimar la natura.

Un cos amb història

L’any 1986 va néixer el Cos d’Agents Rurals amb l’objectiu que Catalunya tingués una policia mediambiental que vetllés pel patrimoni natural. Avui, està format per 500 agents rurals distribuïts a totes les comarques del territori i per 41 operadors de control que ofereixen atenció telefònica especialitzada les 24 hores al dia. L’any passat es van fer prop de 115.000 actuacions de protecció de la natura i es van gestionar un total de 55.000 incidències.

De fet, en l’actual context d’emergència climàtica i de pèrdua de biodiversitat, la feina dels agents rurals és més rellevant que mai. Per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya preveu donar un nou impuls al cos ampliant la plantilla fins a 800 agents d’aquí al 2024.

Cuidar el patrimoni natural

El Cos d’Agents Rurals vetlla per la preservació de la natura des de diferents àmbits d’actuació. Un de molt important és la prevenció d’incendis i la investigació de les causes que els provoquen. En aquest sentit, el Pla Alfa és una de les principals eines que utilitza juntament amb les tasques de prevenció i el control d’activitats. Aquest pla avalua diàriament les situacions de perill d’incendis forestals en una escala de 4 nivells operatius, de 0 a 3, per a cada comarca. En funció del nivell, algunes activitats autoritzades poden quedar regulades o restringides. En el cas de màxim perill d’incendi, es pot limitar la mobilitat als espais naturals.

El Cos d’Agents Rurals també vigila que la gestió forestal i l’ús dels recursos sigui sostenible. En aquest sentit, destaca el control d’aprofitaments forestals, les inspeccions d’activitats, el seguiment d’espècies amenaçades, el control de flora exòtica invasora, el sanejament fitosanitari.

Pel que fa a la preservació de la fauna, la caça i la pesca, els agents rurals vetllen per la protecció dels animals i l’equilibri de l’ecosistema, preserven espècies protegides i controlen i fan seguiment de la fauna exòtica invasora. També efectuen vigilància i inspecció d’activitats com la caça i de recursos piscícoles fluvials i marins protegits, i lluiten contra les pràctiques furtives, entre d’altres.

D’altra banda, els Agents Rurals controlen les activitats que es fan en Espais Naturals Protegits. En aquest cas, per exemple, lluiten contra la contaminació al medi natural, fan complir la normativa pel que fa a circulació motoritzada en el medi natural; prenen mostres per a la prevenció d’allaus; inspeccionen activitats d’extracció minera o tenen cura del patrimoni cultural.

En definitiva, es tracta d’un cos, amb alta especialització, per protegir el medi natural des de tots els vessants. Per això, està dotat de grups de suport i grups especials. Són, d’una banda, el Grup de Suport Aeri, que utilitza drons, el Grup de Suport de Fauna i Flora, el Grup de Suport Marí, i el Grup de Suport de Muntanya. I de l’altra, el Grup Especial de Col·laboració amb la Justícia, el Grup Especial de Verins i Antifurtivisme, el Grup Especial Caní, així com el recentment creat Grup Especial de Captura de Fauna.

Actualment, la policia del medi ambient a Catalunya compta amb 240 vehicles, cinc embarcacions, cinc caiacs, un helicòpter i 17 drons amb equipament òptic i tècnic per poder realitzar els serveis, i està digitalitzant tots els processos.