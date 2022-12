«Estem en l’operació Nen Jesús», respon el sergent Jorge Delgado a algú que li truca preguntant si no ha plegat ja. És de nit i agafar aquesta figura del pessebre municipal és l’última comesa per als agents de la policia local de Barberà del Vallès (Barcelona) que fan el torn de tarda o, en el seu defecte, el primer per als del torn de nit. Ho fan perquè ningú robi o vandalitzi la figura, com ja ha passat en anteriors ocasions.

Cada nit, aquests «guardians» del nen Jesús deixen el cotxe patrulla al costat de l’ajuntament, baixen i es dirigeixen al pessebre que hi ha col·locat a la plaça de la Vila. Un dels agents salta la tanca que protegeix l’escenari i agafa el nen, que reposa entre les figures de Josep i Maria. A aquella hora amb prou feines passa gent pel carrer, però un veí que presencia l’escena comenta, en to bromista: «Se’l porten a dormir calentó».

El seu destí per passar la nit és la comissaria de la policia local, tot i que no sempre poden portar-lo allà immediatament: «Si en aquell moment ens surt un altre servei, ha de venir amb nosaltres. Si hi ha un accident, per exemple, no podem permetre’ns anar a deixar-lo, així que el posem a la part posterior del cotxe patrulla, embolicat amb les jaquetes o encaixat entre dues motxilles. Prioritzem una mica la ‘salut’ del nen perquè no se’ns trenqui», explica, simpàtic, l’agent.

En el cas de Barberà, ja fa bastants anys que aquest servei es porta a terme. Així ho recorda Delgado: «Al 2005, quan vaig entrar aquí a treballar, ja s’havia d’anar a recollir el nen a la nit i al matí l’lhavíem de tornar a portar, és clar. El torn del matí, quan entra, el deixa al seu lloc». De tota manera, no tots els veïns saben que la policia es porta a «dormir» aquesta figura amb ells i n’hi ha que encara se sorprenen si no veuen la figura. «De vegades hi ha ciutadans que criden, preocupats, preguntant per què no hi ha el nen i els ho hem d’explicar.»

Malgrat la singularitat de la comesa, els agents sembla que ho fan de bon grat. Per ells és una tasca més: «Ens ocupem de moltíssimes més coses de les quals la gent se sorprendria», diu l’agent, que assegura que «mai» ha vist cap company fer «mala cara» per aquest servei.

Ja ha quedat clar quina és la figura més protegida del pessebre, però no és l’única que pateix les gamberrades que els agents atribueixen possiblement a algun «grup d’adolescents» que vol fer la gràcia. «Alguna vegada han mogut les figures de lloc, hem recollit ovelles quatre o cinc carrers més a baix... Fins i tot un any van penjar la figura del nen a dalt de la caseta del portal de Betlem», recorden els policies.

El pessebre de Terrassa, un cas a part

Aquesta fixació pel pessebre municipal no és exclusiva de Barberà del Vallès. Molts municipis que munten el seu particular dispositiu de seguretat al voltant d’aquest escenari les seves figures. Per exemple, Sabadell ha contractat personal d’una empresa de seguretat únicament perquè s’ocupin de vigilar el pessebre, tot i que des de l’ajuntament d’aquesta ciutat no assenyalen incidents d’especial rellevància en aquest aspecte.

Diferent és el cas de Terrassa, on fins fa ben poc hi havia la «tradició no escrita» de robar el nen Jesús la Nit de Nadal i tornar-lo al seu lloc l’endemà, per Nadal, en perfecte estat. No obstant, en els últims anys aquest costum ha portat problemes, ja que a alguns se’ls ha oblidat complir amb la segona part.

«La figura ha arribat a aparèixer a Sant Llorenç de Munt molt deteriorada», expliquen fonts municipals a EL PERIÓDICO. Però aquesta no ha sigut l’única figura del pessebre que s’han emportat. El 2021, el pessebre municipal de Terrassa va arribar a quedar-se només amb la verge Maria, de manera que l’alcalde Jordi Ballart va haver de demanar a través de Twitter que tornin la resta de figures.

👼 #Terrassa és una ciutat plena de tradicions, algunes de ben transgressores, però cal separar bromes simpàtiques i bretolades. El pessebre és per gaudir-ne tothom, i demano que qui se n'hagi endut les figures les torni el més aviat possible. Cal tenir cura del patrimoni! pic.twitter.com/6NRqTlmpoz — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) 1 de diciembre de 2021

«L’any passat, moltes entitats de cultura popular ja van dir que això no és broma, que és vandalisme, i vam decidir que no ho permetríem més», expliquen les mateixes fonts municipals. Per això aquest any han canviat la ubicació del pessebre i l’han posat davant de l’edifici de l’Ajuntament de Terrassa, on hi ha agents del cos de guàrdia que també s’ocupen de vigilar el pessebre.

Aquest canvi, però, no va impedir un incident el primer cap de setmana en què es va col·locar aquest any: «El 27 de novembre, dues persones van accedir dins de l’escenari, mentre dues més els acompanyaven fora. Per sort només van espatllar una part del pessebre, però es va haver d’arreglar. La policia va denunciar els quatre autors», afirmen.