El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha obligat un centre educatiu de Barcelona a impartir almenys una assignatura en castellà, a banda de la de llengua castellana, sense entrar a establir percentatges. Es tracta de la primera sentència que fixa classes en castellà després de l'entrada en vigor del decret del Govern que rebutja l'aplicació de percentatges lingüístics i de la llei sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari. És per això que l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB), que ha presentat la sentència aquest dimarts, creu que aquesta sentència crea jurisprudència i obre la porta a admetre els recursos de més famílies que demanen escolaritzar els seus fills en castellà.

L'advocat José Domingo, representant de l'AEB, ha assegurat que la decisió del TSJC "ho canvia tot": "Canvia la planificació que havia fet la Generalitat i deixa sense efecte l'estratègia dissenyada pels governants per acabar amb el model de conjunció lingüística". La sentència fixa que "una o unes matèries o assignatures addicionals", a banda de la pròpiament de llengua castellana, s'hauran d'impartir en aquesta llengua. Hauran de ser, a més, assignatures "que per la seva importància en el conjunt del currículum i la seva càrrega lectiva puguin ser considerades com a principals", afegeix el tribunal.

La sentència correspon al cas d'una filla els pares de la qual havien demanat que rebés en llengua castellana un mínim del 25% de les hores lectives i, per tant, "almenys una altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular de caràcter troncal o anàloga". El tribunal estima parcialment la petició ja que li atorga aquest dret, sense parlar de proporcionalitats, i estableix que haurà de ser una assignatura considerada principal de les impartides al centre, que és de titularitat privada. "L'educació física no serveix", ha resumit Domingo.

Tot i que des del Departament d'Educació han afirmat que la sentència és d'un cas anterior a l'aprovació de la nova normativa impulsada pel Govern i no suposa cap nova aplicació, l'AEB ha insistit a subratllar la "transcendència" de la decisió judicial perquè recull que "els espanyols tenen dret constitucional a ser escolaritzats en castellà". "El conseller d'Educació va sortir a dir que cap centre educatiu faria cap assignatura en castellà. Això ha fracassat", ha resumit Domingo.

La presidenta de l'AEB, Ana Losada, s'ha congratulat per la sentència perquè "desbloqueja les peticions de bilingüisme" que el decret del Govern havia aturat, ja que esquiva la imposició de percentatges que prohibeix expressament la nova llei. "Tenim argumentació per aconseguir que s'introdueixin assignatures troncals en castellar en tots els col·legis", ha celebrat.

Educació diu que és d'un cas anterior a la nova normativa i que no suposa cap nova aplicació

El Departament d'Educació ha afirmat que la sentència sobre el castellà que ha donat a conèixer aquest dimarts l'Associació per una Escola Bilingüe és d'un cas anterior a l'aprovació de la nova normativa impulsada pel Govern i que no suposa cap nova aplicació. Segons han defensat fonts del Departament a l'ACN, després de l'aprovació del decret del Govern que rebutja l'aplicació de percentatges lingüístics i de la llei sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari, cap nova escola ha hagut d'aplicar el castellà per imposició dels tribunals.