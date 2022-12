El PSC ha enviat aquest dimecres una proposta formal al Govern per als pressupostos del 2023 i espera tancar un acord "les primeres setmanes de l'any". Així ho ha anunciat la portaveu del grup parlamentari PSC-Units, Alícia, Romero, en una roda de premsa al Parlament. En un document de 26 pàgines, els socialistes plantegen augmentar en 691 milions d'euros el sostre de despesa dels pressupostos, que ara mateix l'executiu d'ERC fixa en 33.113 milions d'euros. També reclamen augmentar fins a 200 milions d'euros la partida per a reindustrialització i dedicar 180 milions d'euros a renovables. "Volem rescatar Catalunya, però no Aragonès. Esperem que sigui responsable i s'avingui a acceptar les nostres propostes", ha avisat Romero.

Els socialistes preveuen reprendre les converses amb el Govern la setmana que ve. Romero ha defensat que les seves propostes són "de sentit comú" i ha apressat el president Pere Aragonès a "signar" un pacte "amb la màxima celeritat", tot recordant que els comptes s'han "d'ajustar als interessos" de les parts que negocien.

"No ens adherirem als seus pressupostos", ha reiterat la portaveu del PSC-Units que, de totes maneres, ha allargat la mà a ERC per trobar punts d'entesa. Tot i reconèixer que el Govern "ja s'hi va comprometre a la taula de diàleg", els socialistes volen que en l'acord de pressupostos també consti que la Generalitat "garantirà el seu compromís amb la seguretat jurídica i l'ordenament, amb respecte al marc legal vigent i no incorporant al pressupost cap partida que el contravingui".Augmentar el sostre de despesa

El PSC planteja augmentar en 691 milions d'euros el sostre de despesa dels pressupostos. És a dir, passar dels actuals 33.113 milions previstos per l'executiu català a 33.804 milions d'euros.

Romero ha acusat els republicans de tenir una "actitud conservadora" en l'elaboració dels comptes veient "l'execució pressupostària del 2022". Així creuen que hi ha més marge per engreixar els comptes del 2023 sense apujar impostos. Sigui com sigui, els socialistes ja avisen a ERC que "si al llarg de l'any hi ha més ingressos" dels previstos, hauran de pactar amb ells la destinació d'aquests recursos addicionals. "Ens sembla raonable", ha dit Romero.

Més diners a indústria, renovables i salut

Del catàleg de propostes socialistes pels comptes del 2023 destaca un increment en la partida específica per a indústria, que hauria d'arribar fins als 200 milions d'euros. També destinar 180 milions d'euros a "l'acceleració de la instal·lació de fonts de producció d'energia renovable per a l'autoconsum domèstic" però també "industrial". "Aquest és un dels aspectes que més ens distancia d'ERC", ha apuntat Romero.

Pel que fa a Salut, el PSC reclama elevar aquesta partida en 1.200 milions d'euros i dedicar fins al 24% a l'atenció primària. També dedicar 100 milions d'euros per reduir llistes d'espera i crear 2.000 noves places en residències.

Segons va explicar el conseller de Salut, Manel Balcells, al novembre el projecte de pressupostos inclou 1.000 milions d'euros més per reforçar el sistema sanitari. El pacte entre ERC i els comuns pels pressupostos preveu que es passi del 17% al 20% de fons destinats a l'atenció primària el 2023 amb el compromís d'arribar al 25% el 2025.

Els socialistes respecten l'acord amb els comuns, però avisen que "no condiciona" la seva proposta.

Grans projectes

Malgrat les reticències dels republicans, el PSC manté en la seva proposta l'aposta per l'ampliació del Prat, el Hard Rock i la B-40. Insta el Govern a "desbloquejar" aquests grans projectes per "generar prosperitat".

En concret, volen que es comprometi a aprovar "de manera definitiva el Pla Director Urbanístic" per tal que es puguin iniciar les obres del Hard Rock el 2023, a "subscriure en el termini de dos mesos" el conveni amb el govern espanyol per assumir la gestió i execució del projecte de la Ronda Nord de Sabadell i Terrassa -tot incorporant les partides corresponents al pressupost del 2023-, i a "abordar al llarg del primer semestre de 2023" l'ampliació del Prat i "no tramitar mesures" que "puguin condicionar" aquest projecte.

Canvis a l'administració i als mitjans

En l'àmbit administratiu, el PSC demana una reducció del 10% de les entitats de la Generalitat, eliminar les seves delegacions territorials a Barcelona i suspendre el creixement de les delegacions del Govern a l'exterior per "racionalitzar" els recursos públics.

D'altra banda, els socialistes plantegen que l'ACN passi a formar part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), com Catalunya Ràdio i TV3, i que el CEO depengui del Parlament i no del departament de Presidència. També volen una comissió parlamentària que "validi amb caràcter previ" els ajuts i contractes que es destinen als mitjans de comunicació a Catalunya.

A l'espera de conèixer la reacció del Govern a la seva proposta, el PSC ja demana que un eventual acord inclogui una "comissió de seguiment" que es reuneixi dues vegades al mes per comprovar que s'estiguin complint els compromisos del pacte.

Estat de les negociacions

Just abans de Nadal, el PSC ja va deixar clar que no preveia tancar un acord abans que acabi l'any. Després de tancar un acord amb ECP fa dues setmanes, el Govern va mantenir una trobada amb els socialistes dimecres de la setmana passada per intercanviar-se propostes. Amb els 8 vots dels comuns no n'hi ha prou i és necessari el suport, com a mínim, del PSC o Junts, amb qui també s'hi van reunir abans del cicle nadalenc.

Segons l'executiu català, tant PSC com Junts tenen sobre la taula una "proposta d'acord definitiu" i ara ja és qüestió de voluntat política. Així, des del Govern continuen sense descartar un acord a quatre bandes que inclogui tant PSC com Junts.

El Parlament ha habilitat la setmana del 9 de gener per tal que els pressupostos es puguin començar a tramitar just després de les festes de Nadal.