La presidenta del Comitè científic assessor per la covid-19, Magda Campins, ha descartat aplicar més restriccions contra la covid-19 en l'actual escenari. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha coincidit amb el Departament de Salut que el que cal és fer tests d'antígens a tots els viatgers de la Xina, als que donin positiu una PCR i seqüenciar per tal de detectar si sorgeix una nova variant. Ha reconegut que si això passa, aquesta "acabarà circulant per tots els països" per molts controls que es facin. Tot i això, ha dit que la situació a Europa és molt diferent que en anteriors onades i que hi ha molta població immunitzada. Per tot plegat, ha afirmat que no s'ha de tenir por "però sí certa preocupació".

Campins ha afirmat que, amb la informació de què es disposa, les variants que circulen a la Xina són les mateixes que les que hi ha a Catalunya i Europa. Per això, ha dit que la preocupació "és molt relativa" ja que aquí hi ha vacunes preparades per afrontar la infecció i evitar els casos greus i les hospitalitzacions. El risc és l'aparició d'una nova variant que escapi a aquestes vacunes, per això ha insistit que l'aposta ha de ser la seqüenciació. Així, ha afirmat que l'objectiu ha de ser detectar aquesta eventual nova variant com més aviat millor i poder, per exemple, adaptar les vacunes per evitar l'escapament. Per a Campins, la seqüenciació és més important que demanar certificats covid. "El que cal és fer proves, si no a tothom, a una mostra aleatòria important de persones que arriben de la Xina", ha manifestat. La doctora ha reconegut que amb això no s'aconseguirà un control efectiu del virus, que acabarà arribant arreu, però ha recordat que l'única manera d'assolir aquest control seria aturar les entrades a nivell mundial i això és "molt poc factible". "Acabarà circulant però tenim més eines", ha expressat. Campins ha reconegut però que l'escenari "podria canviar" si apareix aquesta nova variant, una alerta que recorda que sempre ha estat sobre la taula, tot i que ara la probabilitat "ha augmentat una mica" com a conseqüència de la situació a la Xina. El Comitè científic assessor per la covid-19 s'ha de reunir aquest dilluns per valorar la situació actual. Per la seva banda, l'epidemiòleg Josep Maria Jansà ha dit a RAC1 que el que passi a la Xina pot tenir un impacte a nivell mundial, a causa de la població tan gran que té el país asiàtic. A més, creu que les mesures anunciades per detectar positius en passatgers arribats als aeroports espanyols des de la Xina tindran un impacte bastant relatiu en l'evolució del número de casos perquè el virus es pot escampar en aeroports on els viatgers facin escala prèvia. Malgrat això, creu que la immunització dels europeus permetrà que tot i l'alta probabilitat que hi hagi noves variants circulant, els hospitals no se saturin de casos greus.