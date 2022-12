La desena edició de la Grossa de Cap d'Any repartirà aquest dissabte cinc grans premis, que van de 200.000 a 5.000 euros. El sorteig es farà a les 12.30 h i fins a les 11 h encara es podran comprar bitllets a través del web de Loteries de Catalunya. També es podran comprar en els més de 2.000 punts de venda. El primer premi és de 200.000 euros per bitllet, el segon 65.000 euros, el tercer 30.000, hi haurà dos quarts de 10.000 euros i tres cinquens de 5.000. Dels vuit sortejos s'obtindran els números guanyadors de la primera, segona, tercera, quarta i cinquena categoria de premis. Enguany s'han posat a la venda 100.000 números (del 00000 al 99999), amb un total de 50 sèries, cinc en format electrònic amb un preu per bitllet de 10 euros.

A banda dels premis principals, es mantenen els premis a les terminacions dels vuit números guanyadors (4 xifres, 3 xifres i 2 últimes xifres coincidents), així com els números anterior i posterior a cada un. També es reintegraran tots els bitllets acabats en l'última xifra del primer premi. Ara bé, no es poden acumular els premis del mateix número guanyador, és a dir, un bitllet, les darreres quatre xifres del qual es corresponen amb el número premiat guanyarà el premi corresponent a l'encert de les quatre xifres, però no el premi corresponent a les tres, dues o darrera xifra. Amb tot, si un número resulta guanyador en més d'una categoria de premis, perquè les xifres coincideixen amb més d'un dels números guanyadors, els premis sí que s'acumularan, amb l'excepció dels encerts de les cinc xifres. El sorteig de la Grossa de Cap d'Any l'oferirà en directe TV3 des dels platós de Sant Joan Despí i el presentaran Marc Giró i Elisenda Pineda. La previsió és que el programa duri una hora.