El sorteig de la Grossa de Cap d'Any, que s'ha celebrat aquest migdia, passa de llarg de les comarques gironines. Els premis, que anaven des de 200.000 euros pel primer premi i 5.000 pels cinquens, ha quedat repartit per tot Catalunya, però no ha deixat cap gran premi a Girona.

La grossa de Cap d'Any del 2022 ha estat el 03829. El premi s'ha repartit a íntegrament a Barcelona. El primer premi del sorteig està dotat amb 200.000 euros per cada bitllet. Els números anterior i posterior al primer premi rebran 2.000 euros, la coincidència amb les quatre últimes xifres guanyaran mil euros, si coincideixen les tres darreres 250 euros i si són les dues últimes 35 euros. A més, els bitllets que acabin en 9 com el primer premi recuperaran els 10 euros jugats.

El segon premi, el 04232, ha caigut a Sant Just Desvern (Baix Llobregat). Està dotat amb 65.000 euros per cada bitllet, que suposa 6.500 euros per euro jugat. El número anterior i el posterior a aquest segon premi rebran 650 euros. El sorteig de la Grossa de Cap d'Any, que s'està realitzant aquest dissabte, reparteix tres cinquens premis, dos quarts, un tercer, un segon i un primer.

El tercer premi de la Grossa de Cap d'Any, el 88158, s'ha distribuït a Cardedeu (Vallès Oriental). Les persones que tinguin una butlleta amb aquest número cobraran 30.000 euros, 3.000 euros per cada euro jugat. El número anterior i el posterior rebran 500 euros per bitllet jugat.

Els quarts han estat el 78032, venut a Tortosa (Baix Ebre) i Cardona (Bages); i el 26811, distribuït en punts de venda de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), Argentona (Maresme) i Molins de Rei (Baix Llobregat). Està dotat amb 10.000 euros per bitllet, el que suposa 1.000 euros per cada euro jugat. El número anterior i el posterior s'enduen 200 euros. Aquest és el primer dels dos quarts premis que es repartiran durant el sorteig.

I per últim, els tres cinquens han estat el 93837, venut a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), Cabrera de Mar (Maresme) i Barcelona (Barcelonès); el 34321, distribuït a Gelida (Alt Penedès); i el 26658, repartit a Berga (Berguedà). Aquest premi està dotat amb 5.000 euros per bitllet, cosa que suposa 500 euros per euro jugat.