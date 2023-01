El Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Salut, injectarà 460 milions d'euros per fer possible l’acord històric per millorar les condicions dels treballadors adscrits al III Conveni laboral del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Les associacions empresarials Unió Catalana d’Hospitals (La Unió), el Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS), l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES), 13 dels 15 delegats sindicals de Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT) i el Sindicat d'Infermeria (SATSE) van signar, el passat 23 de desembre, un preacord històric pels pròxims dos anys per restituir i millorar les condicions laborals dels 70.000 professionals que s’adscriuen al conveni SISCAT. El conseller de Salut, Manel Balcells i Díaz, va afirmar que “es tracta d’un acord històric” i va remarcar ”que va en la línia d'harmonitzar els convenis col·lectius a la sanitat pública de Catalunya”. Entre altres mesures, aquest acord preveu un augment retributiu de fins al 3,5% com el dels treballadors públics per a l’any 2023, revertir les retallades del 2010 i incrementar les retribucions per compliment d’objectius (DPO) i per les guàrdies. Una de les principals mesures és que l'increment retributiu dels treballadors públics de l’ICS s’aplicarà a la resta dels treballadors del SISCAT. És un augment del 2,5% que pot arribar a ser del 3,5% el 2023. "Els treballadors del sistema públic han de tenir la mateixa consideració, treballin on treballin", va assenyalar Balcells. L’acord inclou un increment salarial de fins al 3,5% el 2023; revertir les retallades del 5% del sou del 2010; un augment d’un 25% de mitjana del preu de les guàrdies i una millora de les DPO, entre d’altres El preacord també preveu la reversió de les retallades del 5% del 2010 -una mesura que afecta 18 empreses públiques i consorcis (EPiC)-, així com també, la millora de la retribució de la direcció per objectius (DPO). En aquest sentit, les DPO dels metges i metgesses del SISCAT s’equiparen a les dels metges i metgesses de l’Institut Català de la Salut (ICS) amb un increment anual de 2.400 euros. A més, amb el nou conveni, la millora de les DPO es desvincula de l’equilibri econòmic de l’entitat i queda lligat a l’assoliment dels objectius acordats amb cada professional. El preacord també inclou una millora de les DPO d’un 25% per al 2023 en les categories professionals dels grups 3, 6 i 7 que corresponen a administratius, zeladors i tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI), entre d’altres. A més, s’incorpora la carrera professional del quart nivell. Un altre punt important és que s’incrementa el plus de festius i de cap de setmana entre un 5% i un 25% segons els dies. I pel que fa a les guàrdies, el preu actual de l’hora de guàrdia s’incrementa un 25% de mitjana per conveni a tot el sistema. “És de justícia històrica” L’acord també determina que els infermers i infermeres passaran de la categoria professional 2 a la 4, de manera que seran considerats de grau superior. Aquest canvi, que és estructural i queda incorporat al sou base, suposa un increment total de 2.400 euros: 1.200 euros més per persona l’any 2023 i 1.200 euros més l’any 2024. El conseller Balcells va subratllar que “som el primer territori de tot l’Estat a fer això, és de justícia històrica”. A més, l’acord també inclou una millora dels complements de productivitat dels infermers i infermeres. Aquests professionals poden treballar voluntàriament fins a 100 hores addicionals amb possibilitat d’incrementar-ne 50. En el primer tram, que és fins a les 75 hores, el complement és del 30% i, en el segon tram, des de les 76 hores fins a les 150 hores, el complement és del 50%. ACORD DEL NOU CONVENI LABORAL

460 MEUR injectats pel Departament de Salut. Se’n beneficiaran uns 70.000 treballadors. Es milloren les condicions laborals Increment salarial del 2,5% que pot arribar a ser del 3,5% el 2023.

També el sou base dels infermers i infermeres s'incrementa un total de 2.400 €: 1.200 € més per persona l’any 2023 i 1.200 € més el 2024.

A més es reverteixen les retallades del 5% del sou del 2010.

El preu de l’hora de guàrdia dels metges i metgesses i d’altres facultatius s’incrementa un 25% de mitjana.

dels metges i metgesses i d’altres facultatius de mitjana. El plus dels dies festius i de cap de setmana creix entre un 5% i un 25% segons els dies. Es millora la retribució de la direcció per objectius (DPO) La retribució per DPO es desvincula de l’equilibri econòmic de l’entitat i queda lligat a l’assoliment dels objectius dels professionals.

es desvincula de l’equilibri econòmic de l’entitat i Les DPO dels metges i metgesses del SISCAT s’equiparen a les dels metges i metgesses de l’ICS amb un increment anual de 2.400 €.

s’equiparen a les dels metges i metgesses de l’ICS amb un En les categories dels grups professionals 3, 6 i 7 es milloren les DPO un 25% el 2023.