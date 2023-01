Una avaria deixa tota la Generalitat sense internet durant una hora

Una avaria tècnica va deixar ahir al matí sense internet totes les conselleries de la Generalitat durant una hora i vint minuts. Segons van explicar diverses fonts de Presidència, l’avaria va començar cap a dos quarts de nou del matí i es va allargar gairebé fins a les deu.

Aquesta avaria tècnica, que «no ha estat un ciberatac» (com el que van patir a l’octubre tres grans hospitals catalans), va afectar «majoritàriament» la Conselleria de Salut i, en ella, els centres d’atenció primària (CAP), si bé va tenir incidència en tots els departaments de la Generalitat, que durant aquest temps no van poder «compartir coses». Per part seva, als centres d’atenció primària no funcionava l’Estació Clínica d’Atenció Primària (Ecap), que és el programa d’història clínica informatitzada que fan servir els sanitaris.

Segons es queixen els metges de primària, aquest tipus d’avaries «no són cap novetat», ja que estan acostumats a que es produeixin. «Això és pràcticament diari a l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) o com a mínim gairebé setmanal. Gairebé cada dia hi ha algun moment en què el sistema en penja», es van queixar sanitaris dels CAP, que van assenyalar que gairebé diàriament hi ha un moment d’«apagada». «Després setmanal o quinzenalment hi ha un problema més gros com el d’avui», van afegir.

Fonts del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat van assegurar que l’avaria tècnica es va produir per l’actualització, realitzada dimarts a la nit, d’un programari, cosa que es fa de forma habitual. Tot i que inicialment «funcionava bé», després es va generar un «error» que va ser el que va provocar una «avaria tècnica a tota la xarxa de telecomunicacions» de la Generalitat.

Aquesta avaria va afectar el «rendiment» del navegador d’Internet i, més concretament, Argos, el sistema de Salut i el que s’utilitza a l’atenció primària, que va resultar la més afectada durant l’hora i vint minuts que es va allargar l’esmentada incidència tècnica.