Un vianant ha mort atropellat aquest divendres de matinada a la carretera BV-6001, a Malgrat de Mar (Maresme). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'envestida ha tingut lloc al punt quilomètric 3,2 on, per causes que s'estan investigant, un turisme ha atropellat una persona que es trobava al mig de la calçada. La víctima ha mort, mentre que la conductora del vehicle ha resultat ferida menys greu i ha estat traslladada a l'hospital de Blanes. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident a les 06.32 hores i han activat diverses patrulles, així com dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).