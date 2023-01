Un home ha mort aquesta matinada a conseqüència de les ferides patides per arma blanca després de ser apunyalat durant una baralla a Via Júlia, al districte barceloní de Nou Barris. Els Mossos d’Esquadra estan mirant de localitzar els agressors, que es mantenen fugits, segons ha avançat la periodista Anna Punsí i ha confirmat Betevé.

ÚLTIMA HORA: Un home ha mort apunyalat en una baralla aquesta matinada a Via Júlia de Barcelona. Dues persones han quedat ferides per arma blanca i una d’elles ha mort. Els @mossos ho investiguen. Els autors han fugit. Ha passat cap a tres quarts de 4 de la matinada. pic.twitter.com/qz3pEBRfPt — Anna Punsí (@punsix) 6 de enero de 2023

Les autoritats locals estan preocupades pel que es coneix com a «cultura de la navalla», com la va qualificar el tinent d’alcalde de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, que va dir que pot ser és «importada de tradicions de bandes d’altres països», com les llatines, que ha assegurat que tenen cultura de «sortir de casa amb una navalla».

