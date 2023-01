Un home ha mort per ferides d'arma blanca en una baralla a l'Hospitalet de Llobregat, segons han confirmat fonts dels Mossos. Els fets van tenir lloc el dijous 5 de gener al vespre, a les 20.30 hores. La policia catalana està investigant el cas i buscant-ne l'autor. Aquesta matinada hi ha hagut una segona mort en una altra baralla a Barcelona, també per ferides d'arma blanca. En aquest cas els fets van passar al districte de Nou Barris i va resultar ferida una segona persona, que ha estat traslladada a l'hospital. De moment tampoc s'ha detingut cap persona.