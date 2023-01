Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'una agressió sexual a una menor a l'Alt Penedès. Segons ha avançat aquest diumenge Catalunya Ràdio, el suposat autor té 35 anys, va captar la noia a la sortida d'una discoteca i se la va emportar a casa. Fonts policials han confirmat que l'arrestat va retenir il·legalment la víctima i la va violar. La detenció va tenir lloc ahir dissabte. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, on hi ha la discoteca, ha emès un comunicat de rebuig "enèrgic" a l'agressió sexual i ha expressat "absolut suport a la víctima i a la seva família".

🟣 @VilafrancaAj condemna la greu agressió sexual que va patir una menor d'edat al municipi i mostra el seu suport a la víctima i a la seva família.

✖️Vilafranca treballa per erradicar aquesta xacra. Les agressions sexuals són un problema molt greu que no podem silenciar. pic.twitter.com/0Lx93iQd49 — Ajuntament de Vilafranca del Penedès (@VilafrancaAj) 8 de enero de 2023